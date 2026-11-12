La enfermedad pone a prueba el matrimonio de Estrella y Toscano en Entre tierras: así viven su historia de amor

El matrimonio de Estrella y Toscano atraviesa uno de sus momentos más difíciles en Entre tierras. La enfermedad terminal de ella ha complicado sus vidas, pero el amor y el respeto siguen siendo fundamentales en una relación construida durante años.

Silvia Abascal destaca el cariño con el que han trabajado esta historia junto a Rodolfo Sancho, dando importancia a las miradas y los silencios. Por su parte, el actor reconoce la dureza de la situación que viven sus personajes, mientras que su compañera subraya que el amor va mucho más allá de la posesión.