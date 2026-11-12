Santiago Abascal habla por primera vez en Espejo Público tras sus polémicas con otras entrevistas

El líder de Vox, Santiago Abascal, se enfrenta hoy a las preguntas de Susanna Griso. Una entrevista que tiene lugar a 24 horas de que dé comienzo la campaña electoral.

Asimismo, esta es la primera entrevista que Abascal concede tras su polémico paso por la televisión pública junto a David Broncano y después de haber rechazado acudir al proyecto del youtuber Jordi Wild. Sobre ambos asuntos, ofrecerá sus primeras declaraciones.

Además, se le preguntará por los últimos altercados que ha dejado la huelga general del 11N y por su opinión sobre el paro.

Finalmente, y de cara a las elecciones, Abascal responderá sobre un posible pacto con el PP, a la vista de los resultados que vaticinan las encuestas y después de que Alberto Núñez Feijóo le haya abierto la puerta a un cambio de Gobierno de su mano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.