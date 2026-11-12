Última hora de las elecciones generales en directo: Los decretos de vivienda se votan hoy, un día después de la huelga general y horas antes del arranque de la campaña

En la medianoche del jueves al viernes, arrancará de forma oficial la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, y lo hará todavía de resaca de una huelga general que ha sido valorada de forma muy diferente por las distintas formaciones que concurren a las urnas.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva". Además, la ha calificado de un "acto camuflado de campaña electoral" y considera que es "un error histórico" de los sindicatos. Desde Moncloa, han evitado hacer un balance al uso de la jornada aunque durante los días previos han sido constantes los mensajes de apoyo al paro. El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria y sí han condenado la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones.

La del 29N ha sido una precampaña atípica que ha estado marcada por el accidente ferroviario de Urda con 69 fallecidos. La dinámica de los próximos días poco cambiará con respecto a las jornadas previas en las que hemos asistido a semanas mítines y eventos. Cierto es que a partir de ahora los partidos podrán de forma explícita pedir el voto.

Pedro Sánchez tiene previsto comenzar su campaña hoy en Sevilla, la única provincia andaluza en la que los socialistas nunca han perdido en unas generales. Alberto Núñez Feijóo estará ese día en Badalona (Barcelona), junto al alcalde y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; Santiago Abascal mantendrá ese día su estrategia de duplicar actos en diferentes provincias e irá de Logroño a Palencia; y Ada Colau protagonizará un acto en Madrid.

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales del 29 de noviembre y cuya campaña electoral está a horas de arrancarse de forma oficial.