Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales en directo: Los decretos de vivienda se votan hoy, un día después de la huelga general y horas antes del arranque de la campaña
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales del 29 de noviembre y cuya campaña electoral está a horas de arrancar de forma oficial.
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En la medianoche del jueves al viernes, arrancará de forma oficial la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, y lo hará todavía de resaca de una huelga general que ha sido valorada de forma muy diferente por las distintas formaciones que concurren a las urnas.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva". Además, la ha calificado de un "acto camuflado de campaña electoral" y considera que es "un error histórico" de los sindicatos. Desde Moncloa, han evitado hacer un balance al uso de la jornada aunque durante los días previos han sido constantes los mensajes de apoyo al paro. El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria y sí han condenado la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones.
La del 29N ha sido una precampaña atípica que ha estado marcada por el accidente ferroviario de Urda con 69 fallecidos. La dinámica de los próximos días poco cambiará con respecto a las jornadas previas en las que hemos asistido a semanas mítines y eventos. Cierto es que a partir de ahora los partidos podrán de forma explícita pedir el voto.
Pedro Sánchez tiene previsto comenzar su campaña hoy en Sevilla, la única provincia andaluza en la que los socialistas nunca han perdido en unas generales. Alberto Núñez Feijóo estará ese día en Badalona (Barcelona), junto al alcalde y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; Santiago Abascal mantendrá ese día su estrategia de duplicar actos en diferentes provincias e irá de Logroño a Palencia; y Ada Colau protagonizará un acto en Madrid.
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales del 29 de noviembre y cuya campaña electoral está a horas de arrancarse de forma oficial.
Última hora de las elecciones generales en directo: Miriam Nogueras arranca en Barcelona su campaña con la intervención de Puigdemont
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados y candidata de este partido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Miriam Nogueras, arrancará hoy la campaña electoral para estos comicios con un acto en Barcelona, en el que también intervendrá el expresidente catalán y líder de la formación, Carles Puigdemont, de forma telemática.
En concreto, el acto tendrá lugar a las 19:30 horas y Nogueras estará acompañada por el secretario general de Junts, Jordi Turull; por los candidatos al Congreso por Girona, Lleida y Tarragona, Marta Madrenas, Isidre Gavín y Josep Maria Cruset; el candidato al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal; y el candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jordi Martí.
Última hora de las elecciones generales en directo: Junts pide a Illa que aplace la Comisión Bilateral
La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido hoy por carta al presidente catalán, Salvador Illa, que aplace la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, convocada para hoy, al considerar que su celebración, a pocas horas del inicio de la campaña electoral, responde a una "operación de propaganda".
La Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reúne hoy en Barcelona para abordar el refuerzo del modelo aeroportuario catalán y la participación de la Generalitat, además de asuntos relacionados con la movilidad como el traspaso de la R1 de Rodalies.
Última hora de las elecciones generales en directo: Rufián arranca la campaña electoral con un acto en Tarragona y con el lema 'Defiéndete'
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y candidato del partido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Gabriel Rufián, arrancará hoy la campaña electoral para estos comicios con un acto en Tarragona y con el lema 'Defiéndete', con el objetivo de frenar la llegada del Partido Popular y Vox al Gobierno.
En concreto, el acto con el que ERC dará el pistoletazo de salida a su campaña electoral tendrá lugar a las 20:00 horas en el Port de Tarragona y Rufián contará con el apoyo del líder del partido, Oriol Junqueras, con quien visitará distintos lugares de Cataluña, y de la secretaria general de esta formación, Elisenda Alamany.
Participarán también en este inicio de campaña electoral el candidato de ERC a la Alcaldía de Tarragona, Xavier Puig; las cabeza de lista por esta provincia al Congreso y al Senado, Norma Pujol y Noemí Llauradó, respectivamente, y el cabeza de lista de la formación al Senado, Fransesc-Marc Álvaro. ERC, que solo se presenta en Cataluña, centrará su campaña en denunciar los problemas de los ciudadanos de esta región y en ofrecer soluciones a los mismos.
Uno de sus principales ejes será la vivienda, de hecho, el partido garantiza que la primera ley que registrará en el Congreso tras el 29N será la denominada 'una familia, una casa'.
Última hora de las elecciones generales en directo: Cómo son los decretos de vivienda que se debaten y votan hoy
Los dos decretos de vivienda que se debaten y votan hoy son prácticamente idénticos a los dos que rechazó el Congreso el pasado 2 de octubre y que precipitaron la convocatoria adelantada de elecciones generales.
El primero fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts; y al segundo, el de los 'alquileres indefinidos', se sumó el voto negativo del PNV.
En la Diputación Permanente será suficiente con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos para sumar 35 votos afirmativos, frente a los 34 con los que contarían PP, Vox y Junts.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó hace semanas que su formación votará a favor del primer decreto cuando se debatiese, lo que permitiría su convalidación si se mantienen el resto de apoyos, mientras que votará en contra del segundo.
Última hora de las elecciones generales en directo: La Diputación Permanente del Congreso debate hoy los decretos de vivienda
La Diputación Permanente del Congreso debate y vota hoy la convalidación de los dos decretos con medidas sobre vivienda aprobadas por el Gobierno el pasado mes de octubre.
Más de un mes después de aprobar los decretos, pero dentro del límite legal de 30 días hábiles que marca el Reglamento del Congreso, el órgano se reunirá para debatir sobre vivienda horas antes de que arranque oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Unicef España reúne a PSOE, PP, Frente Amplio y Vox con adolescentes en un debate sobre los derechos de la infancia
Unicef España celebrará hoy 'La infancia en un sobre', un debate electoral en el que representantes del PSOE, PP, Frente Amplio y Vox responderán a las preguntas de tres adolescentes de su Consejo Asesor sobre pobreza infantil, salud mental, derechos digitales, infancia en el mundo y violencia contra los menores.
El encuentro contará con la participación de Ángela, de 14 años, Paula, de 15, y Eva, también de 15, que plantearán sus preguntas a los representantes políticos. En el acto intervendrán la presidenta de Unicef España, Mª Ángeles Espinosa, y el director ejecutivo de la organización, José María Vera. Por parte del PSOE acudirá Aránzazu Figueroa; por parte del Frente Amplio, María Pastor; y por parte de Vox, Blanca Armario. Los populares también confirmaron su presencia aunque no anunciaron aún quien representará al partido en el debate. Unicef España también invitó a Podemos a participar en el debate, aunque esta formación no confirmó su presencia por el momento.
Última hora de las elecciones generales en directo: Pedro Sánchez comienza la campaña en Sevilla
El presidente del Gobierno, líder del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha elegido el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para arrancar oficialmente la campaña electoral con un acto hoy, al que acudirá rodeado de ministros.
El acto se celebrará a las 19:00 horas en el Fibes de Sevilla y servirá de preludio de la tradicional pegada de carteles en la medianoche del 12 al 13 de noviembre. Sánchez acudirá rodeado de ministros a la capital de la única provincia que nunca ha fallado al partido ante unas elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales en directo: Feijóo asegura que si llega a la Moncloa derogará los decretos de vivienda
Alberto Núñez Feijóo ha prometido que si llega al Palacio de la Moncloa derogará los decretos de vivienda. También se ha comprometido a subir las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y que se deje de "utilizar" a los pensionistas en campaña electoral.
Última hora de las elecciones generales en directo: el decreto que saldrá aprobado, previsiblemente
La llave la tiene el PNV, que tiene un escaño en la Diputación. Los vascos ya han confirmado que, tal como hicieron antes del adelanto electoral, apoyarán el decreto más amplio y votarán en contra del segundo. El decreto que podrá convalidarse será el que contempla la prohibición de desahucios, los límites a los fondos 'buitre' en la compra de vivienda o las bonificaciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos
Última hora de las elecciones generales en directo: Los decretos de vivienda se votan hoy
Con la resaca de la huelga general hoy se votarán en la Diputación Permanente del Congreso los decretos leyes de vivienda que, tras ser tumbados en el Congreso por PP, VOX y Junts, precipitaron la convocatoria electoral. Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos. Este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de izquierdas tiene 34 repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto; frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts. Se cree que uno de los textos saldrá adelante.
Última hora de las elecciones generales en directo: ¿Dónde arranca cada líder?
Pedro Sánchez tiene previsto comenzar su campaña hoy en Sevilla, la única provincia andaluza en la que los socialistas nunca han perdido en unas generales. Alberto Núñez Feijóo estará en Badalona (Barcelona), junto al alcalde y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; Santiago Abascal mantendrá su estrategia de duplicar actos en diferentes provincias e irá de Logroño a Palencia; y Ada Colau protagonizará un acto en Madrid.
Última hora de las elecciones generales en directo: Arranca la campaña oficial eta medianoche
Buenos días y bienvenidos a una jornada de información en directo sobre toda la actualidad que rodea a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esta medianoche del jueves al viernes arranca de forma oficial la campaña. Por delante, dos semanas en las que si no hay novedad poco cambiará la dinámica con la precampaña, marcada por la tragedia ferroviaria de Urda. Serán jornadas de mítines y eventos en las que ya sí los partidos podrán pedir de forma explícita el voto.
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