El PNV veta un Gobierno con Vox y ERC busca el voto socialista decepcionado en las elecciones generales

Los posibles pactos tras las elecciones generales y la defensa de los intereses territoriales han centrado este domingo los mensajes del PNV y ERC.

En Bilbao, Aitor Esteban ha rechazado entregar apoyos por adelantado a PSOE o PP. En Badalona, Rufián ha defendido un Gobierno socialista condicionado por las fuerzas soberanistas.

El presidente del PNV ha reiterado que su formación no facilitará un Gobierno del PP con presencia de Vox. "Con Vox, ni a heredar", ha sentenciado Esteban, que también ha advertido de que los nacionalistas vascos no pondrán "alfombras rojas ni azules" a ningún partido.

"No vamos a entregar apoyos por adelantado ni a convertirnos en secundarios de ninguna estrategia estatal", ha afirmado. El dirigente jeltzale ha reivindicado una agenda propia para Euskadi, al margen de los bloques que se configuren en Madrid.

Esteban ha dirigido sus críticas al PP, al que ha descrito como una formación "sin proyecto propio y completamente entregada a Vox". Ha censurado su decisión de no presentar candidatura al Senado en Gipuzkoa y, según ha denunciado, pedir el voto para la extrema derecha.

También ha acusado a EH Bildu de actuar con "obediencia de bloque" hacia Pedro Sánchez. Como ejemplo, ha señalado que la coalición no reclamó la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda.

Al PSE-EE le ha reprochado que sus diputados prioricen los intereses socialistas cuando chocan con los de Euskadi.

Rufián apela al votante socialista y arremete contra Junts

En Badalona, el candidato de ERC ha buscado el respaldo de los votantes socialistas "decepcionados" y de los catalanistas descontentos. Rufián ha asegurado que el PSC "no merece" su voto y ha presentado a los republicanos como la fuerza capaz de ejercer presión sobre el PSOE.

El cabeza de lista ha defendido mantener la aritmética parlamentaria de la última legislatura, pero con una ERC más fuerte. Su objetivo, ha explicado, es un Gobierno socialista "sometido a fuerzas soberanistas" y un grupo parlamentario que defienda Cataluña.

Rufián también ha reprochado a Junts su posición en el Congreso. Ha pedido a Míriam Nogueras que, además de cerrar sus discursos con un "Visca Catalunya lliure", vote a favor de la clase trabajadora catalana. Asimismo, ha acusado a su formación de coincidir con PP y Vox contra el derecho a la vivienda.

Ante unas 2.000 personas, según ERC, ha defendido la confluencia con Podemos y ha rechazado repartir "carnets" de catalanidad.

Por su parte, Oriol Junqueras ha acusado a Junts de obstaculizar el trabajo republicano, con referencias al nuevo modelo de financiación y a la gestión del Consorci de la Zona Franca, y ha reivindicado la oposición de ERC a la extrema derecha.

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