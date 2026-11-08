Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

ELECCIONES GENERALES

El PNV veta un Gobierno con Vox y ERC busca el voto socialista decepcionado en las elecciones generales

A 21 días de las elecciones generales, los partidos intensifican sus actos para captar a los indecisos, que representan uno de cada cinco electores.

Rufián asegura que Sánchez "está siendo perseguido" por la Justicia, pero le afea "excusas" ante los casos de corrupción

El PNV veta un Gobierno con Vox y ERC busca el voto socialista decepcionado en las elecciones generales | EUROPAPRESS

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Los posibles pactos tras las elecciones generales y la defensa de los intereses territoriales han centrado este domingo los mensajes del PNV y ERC.

En Bilbao, Aitor Esteban ha rechazado entregar apoyos por adelantado a PSOE o PP. En Badalona, Rufián ha defendido un Gobierno socialista condicionado por las fuerzas soberanistas.

El presidente del PNV ha reiterado que su formación no facilitará un Gobierno del PP con presencia de Vox. "Con Vox, ni a heredar", ha sentenciado Esteban, que también ha advertido de que los nacionalistas vascos no pondrán "alfombras rojas ni azules" a ningún partido.

"No vamos a entregar apoyos por adelantado ni a convertirnos en secundarios de ninguna estrategia estatal", ha afirmado. El dirigente jeltzale ha reivindicado una agenda propia para Euskadi, al margen de los bloques que se configuren en Madrid.

Esteban ha dirigido sus críticas al PP, al que ha descrito como una formación "sin proyecto propio y completamente entregada a Vox". Ha censurado su decisión de no presentar candidatura al Senado en Gipuzkoa y, según ha denunciado, pedir el voto para la extrema derecha.

También ha acusado a EH Bildu de actuar con "obediencia de bloque" hacia Pedro Sánchez. Como ejemplo, ha señalado que la coalición no reclamó la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda.

Al PSE-EE le ha reprochado que sus diputados prioricen los intereses socialistas cuando chocan con los de Euskadi.

Rufián apela al votante socialista y arremete contra Junts

En Badalona, el candidato de ERC ha buscado el respaldo de los votantes socialistas "decepcionados" y de los catalanistas descontentos. Rufián ha asegurado que el PSC "no merece" su voto y ha presentado a los republicanos como la fuerza capaz de ejercer presión sobre el PSOE.

El cabeza de lista ha defendido mantener la aritmética parlamentaria de la última legislatura, pero con una ERC más fuerte. Su objetivo, ha explicado, es un Gobierno socialista "sometido a fuerzas soberanistas" y un grupo parlamentario que defienda Cataluña.

Rufián también ha reprochado a Junts su posición en el Congreso. Ha pedido a Míriam Nogueras que, además de cerrar sus discursos con un "Visca Catalunya lliure", vote a favor de la clase trabajadora catalana. Asimismo, ha acusado a su formación de coincidir con PP y Vox contra el derecho a la vivienda.

Ante unas 2.000 personas, según ERC, ha defendido la confluencia con Podemos y ha rechazado repartir "carnets" de catalanidad.

Por su parte, Oriol Junqueras ha acusado a Junts de obstaculizar el trabajo republicano, con referencias al nuevo modelo de financiación y a la gestión del Consorci de la Zona Franca, y ha reivindicado la oposición de ERC a la extrema derecha.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los partidos despliegan ejércitos digitales para influir en el voto a través de WhatsApp y las redes sociales

La Generación Z reconoce que el scroll infinito en las redes sociales les genera tensión constante

Publicidad

España

Sánchez culpa a los recortes de Rajoy del accidente de Urda y reivindica su gestión ante las tragedias

Sánchez culpa a los recortes de Rajoy del accidente de Urda y reivindica su gestión ante las tragedias

La Generación Z reconoce que el scroll infinito en las redes sociales les genera tensión constante

Los partidos despliegan ejércitos digitales para influir en el voto a través de WhatsApp y las redes sociales

Rufián asegura que Sánchez "está siendo perseguido" por la Justicia, pero le afea "excusas" ante los casos de corrupción

El PNV veta un Gobierno con Vox y ERC busca el voto socialista decepcionado en las elecciones generales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).
29-N

Abascal defiende las pensiones y acusa a Sánchez de ponerlas en riesgo

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau.
29-N

Ada Colau confía en que el Frente Amplio dé la sorpresa en las elecciones del 29 de noviembre

Feijóo promete revisar "cada traviesa y cada kilómetro de catenaria" para recuperar la seguridad ferroviaria
ELECCIONES GENERALES

Feijóo promete revisar "cada traviesa y cada kilómetro de catenaria" para recuperar la seguridad ferroviaria

El líder del PP promete revisar las infraestructuras ferroviarias, anuncia un millón de viviendas y reivindica su proyecto para gobernar.

Sánchez promete blindar las pensiones en la Constitución y pide el apoyo para llegar "mucho más lejos"
29-N

Sánchez promete blindar la subida de las pensiones con el IPC y pide una "mayoría amplia" en las elecciones generales

El presidente del Gobierno apela a la movilización frente a PP y Vox y asegura que seguirá elevando el salario mínimo si logra continuar en La Moncloa.

Una persona deposita su voto en una urna

Qué ocurre si he cambiado de domicilio, ¿lo tengo que notificar para votar el 29N?

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau

Este será el ganador de las Elecciones generales 2026 según la inteligencia artificial

¿Qué motivos nos eximen de estar en una mesa electoral el 29-N? Estas son las causas justificadas para no acudir

¿Qué motivos nos eximen de estar en una mesa electoral el 29-N? Estas son las causas justificadas para no acudir

Publicidad