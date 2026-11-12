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Hoy, Eduard Fernández cerrará la semana de El Hormiguero por todo lo alto

El reconocido actor pondrá el broche final a la semana de invitados del programa presentando sus nuevos proyectos.

Eduard Fernández en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Eduard Fernández, uno de los actores más prestigiosos y reconocidos del cine español. El intérprete catalán será el encargado de cerrar la semana de invitados del programa con una visita en la que charlará con Pablo Motos sobre su actualidad profesional, sus nuevos proyectos y algunos de los momentos más destacados de una trayectoria marcada por grandes interpretaciones.

Durante la entrevista, Eduard Fernández repasará algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y compartirá anécdotas de sus numerosos trabajos en cine, televisión y teatro. Además, mostrará su lado más personal en una conversación que pondrá el broche final a una nueva semana de El Hormiguero.

Sobre él:

Eduard Fernández cuenta con una extensa trayectoria como actor y se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la interpretación española. A lo largo de su carrera ha participado en películas como Fausto 5.0, En la ciudad, Mientras dure la guerra y Marco, acumulando numerosos reconocimientos, entre ellos varios premios Goya. Su versatilidad le ha permitido destacar tanto en papeles dramáticos como en personajes de registros muy diferentes.

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