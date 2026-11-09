Elecciones 29N
Todos los partidos de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026
Estos son todos los partidos políticos que se presentan, tanto a nivel nacional como regional, para las próximas elecciones generales.
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España se prepara para unas elecciones generales donde los ciudadanos el próximo 29 de noviembre decidirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Los grandes partidos -PP, PSOE y Vox- repiten a sus líderes, pero también aparecen novedades, como la candidatura del Frente Amplio liderada por Ada Colau.
Partidos nacionales
- Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo se vuelve a presentar como candidato del Partido Popular a presidente del Gobierno. Ya intentó serlo en los comicios de 2023, pero no reunió los apoyos necesarios, aunque el partido ganase aquellas elecciones.
- PSOE: Mantiene a Pedro Sánchez como candidato. El presidente del Gobierno lleva en el cargo desde 2018, cuando llegó a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.
- VOX: Vox repite con Santiago Abascal, su presidente desde 2014. El partido quiere crecer y acercarse al 20% de los votos, un objetivo ambicioso que le permitiría tener más peso en el próximo Gobierno.
- Frente Amplio: La gran novedad de estas elecciones es el Frente Amplio, una candidatura formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Batzarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista y otros partidos (15 en total). La lidera Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. Aunque en algunas provincias concurren en coaliciones territoriales: Frente Amplio Andaluz (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla; en Almería, Jaén y Málaga la candidatura se llama Frente Amplio), Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón (Huesca y Zaragoza), AraMés-Front Ampli (Illes Balears) y Unidad del Pueblo Canario (Canarias). En la Comunitat Valenciana, Esquerra Unida concurre en Compromís: Front Valencià. No hay candidatura del Frente Amplio en Teruel, Ceuta ni Melilla.
- Podemos: Se presenta por separado del Frente Amplio, aunque en Canarias y la Comunidad Valenciana ambas formaciones irán juntas. Su candidata es Irene Montero, actual eurodiputada y exministra de Igualdad. Su candidatura llega después de meses de tensiones con el Frente Amplio.
- Democracia 21: Otra de las novedades de estos comicios es el partido liderado por Miriam González, Democracia 21, donde en Madrid y Barcelona se presenta en coalición con Ciudadanos.
- SALF: El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez será el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). El partido se presenta por primera vez a unas elecciones generales.
- PACMA: El Partido Animalista PACMA presentó al donostiarra Asier Esparza como su candidato a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones del 29 de noviembre. La formación política afrontará estos comicios en solitario, con una candidatura propia.
Partidos regionales
- ERC: En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el cabeza de lista por Barcelona será Gabriel Rufián, en lugar de Oriol Junqueras quien se presentó en las elecciones de 2023. Desde 2019 es el portavoz del partido en el Congreso y una de las caras más visibles del independentismo catalán.
- Junts: Junts mantienen a su líder, Míriam Nogueras quién volverá a encabezar la candidatura del partido de Carles Puigdemont. Durante los últimos tres años la formación independentista fue decisiva con sus siete diputados. Aunque ahora han avisado de que no volverá a facilitar un Gobierno socialista si de ellos depende.
- EH Bildu: En lugar de Martxe Aizpuria, EH Bildu ha elegido a Oskar Matute como su nuevo candidato. Se trata de una figura destacada de la izquierda independentista vasca. En los últimos tiempos ha participado en negociaciones sobre medidas sociales y laborales, lo que le ha dado más protagonismo.
- PNV: Maribel Vaquero se mantiene como cabeza de lista y portavoz en el Congreso.
- UPN: El Consejo Político de UPN aprobó que para las listas al Congreso y al Senado del próximo 29 de noviembre, el partido navarro se presenta en coalición con el Partido Popular. El pacto alcanzado por ambos partido (UPN-PP) por la circunscripción de Navarra, Leticia San Martín será la número 1 al Congreso de los Diputados.
- BNG: El Bloque Nacionalista Galego (BNG) repite con Néstor Rego como cabeza de lista. El partido solo tiene un diputado en el Congreso, así que su principal reto es aumentar su representación.
- Coalición Canaria: La formación canaria también repite candidata: Cristina Valido volverá a encabezar la lista. Durante esta legislatura, ha defendido los intereses de Canarias, votando a veces a favor y otras en contra del Gobierno. Su prioridad es la llamada Agenda Canaria y quiere que Canarias tenga más peso en las decisiones nacionales.
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