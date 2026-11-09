Todos los partidos de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026

España se prepara para unas elecciones generales donde los ciudadanos el próximo 29 de noviembre decidirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Los grandes partidos -PP, PSOE y Vox- repiten a sus líderes, pero también aparecen novedades, como la candidatura del Frente Amplio liderada por Ada Colau.

Partidos nacionales

Partido Popular : Alberto Núñez Feijóo se vuelve a presentar como candidato del Partido Popular a presidente del Gobierno. Ya intentó serlo en los comicios de 2023, pero no reunió los apoyos necesarios, aunque el partido ganase aquellas elecciones.

: Alberto Núñez Feijóo se vuelve a presentar como candidato del Partido Popular a presidente del Gobierno. Ya intentó serlo en los comicios de 2023, pero no reunió los apoyos necesarios, aunque el partido ganase aquellas elecciones. PSOE : Mantiene a Pedro Sánchez como candidato. El presidente del Gobierno lleva en el cargo desde 2018, cuando llegó a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

: Mantiene a Pedro Sánchez como candidato. El presidente del Gobierno lleva en el cargo desde 2018, cuando llegó a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. VOX : Vox repite con Santiago Abascal, su presidente desde 2014. El partido quiere crecer y acercarse al 20% de los votos, un objetivo ambicioso que le permitiría tener más peso en el próximo Gobierno.

: Vox repite con Santiago Abascal, su presidente desde 2014. El partido quiere crecer y acercarse al 20% de los votos, un objetivo ambicioso que le permitiría tener más peso en el próximo Gobierno. Frente Amplio : La gran novedad de estas elecciones es el Frente Amplio, una candidatura formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Batzarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista y otros partidos (15 en total). La lidera Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. Aunque en algunas provincias concurren en coaliciones territoriales: Frente Amplio Andaluz (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla; en Almería, Jaén y Málaga la candidatura se llama Frente Amplio), Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón (Huesca y Zaragoza), AraMés-Front Ampli (Illes Balears) y Unidad del Pueblo Canario (Canarias). En la Comunitat Valenciana, Esquerra Unida concurre en Compromís: Front Valencià. No hay candidatura del Frente Amplio en Teruel, Ceuta ni Melilla.

: La gran novedad de estas elecciones es el Frente Amplio, una candidatura formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Batzarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista y otros partidos (15 en total). La lidera Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. Aunque en algunas provincias concurren en coaliciones territoriales: Frente Amplio Andaluz (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla; en Almería, Jaén y Málaga la candidatura se llama Frente Amplio), Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón (Huesca y Zaragoza), AraMés-Front Ampli (Illes Balears) y Unidad del Pueblo Canario (Canarias). En la Comunitat Valenciana, Esquerra Unida concurre en Compromís: Front Valencià. No hay candidatura del Frente Amplio en Teruel, Ceuta ni Melilla. Podemos : Se presenta por separado del Frente Amplio, aunque en Canarias y la Comunidad Valenciana ambas formaciones irán juntas. Su candidata es Irene Montero, actual eurodiputada y exministra de Igualdad. Su candidatura llega después de meses de tensiones con el Frente Amplio.

: Se presenta por separado del Frente Amplio, aunque en Canarias y la Comunidad Valenciana ambas formaciones irán juntas. Su candidata es Irene Montero, actual eurodiputada y exministra de Igualdad. Su candidatura llega después de meses de tensiones con el Frente Amplio. Democracia 21 : Otra de las novedades de estos comicios es el partido liderado por Miriam González, Democracia 21, donde en Madrid y Barcelona se presenta en coalición con Ciudadanos.

: Otra de las novedades de estos comicios es el partido liderado por Miriam González, Democracia 21, donde en Madrid y Barcelona se presenta en coalición con Ciudadanos. SALF : El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez será el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). El partido se presenta por primera vez a unas elecciones generales.

: El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez será el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). El partido se presenta por primera vez a unas elecciones generales. PACMA: El Partido Animalista PACMA presentó al donostiarra Asier Esparza como su candidato a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones del 29 de noviembre. La formación política afrontará estos comicios en solitario, con una candidatura propia.

Partidos regionales