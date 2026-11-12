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Fonsi Nieto desvela las palabras de Agostini durante el homenaje a Ángel Nieto: "Esto no lo voy a tener yo en la vida"

El expiloto recuerda en La Mesa el multitudinario homenaje que recibió su tío tras su fallecimiento y relata una emotiva conversación con Giacomo Agostini, uno de los grandes referentes de la historia del motociclismo, que terminó llorando al ver el cariño que el público había dedicado a Ángel Nieto.

Fonsi Nieto desvela las palabras de Agostini durante el homenaje a Ángel Nieto: "Esto no lo voy a tener yo en la vida"

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Alejandro Hergon
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Fonsi Nieto ha recordado en La Mesa uno de los episodios más duros de su vida: la muerte de su tío, el legendario piloto Ángel Nieto. "Fue un palo", reconoce al hablar de una pérdida que llegó de forma inesperada. Ángel Nieto falleció en Ibiza tras sufrir un accidente mientras circulaba en quad y se dirigía a comprar unas luces para la piscina.

El expiloto recuerda lo difícil que resultaba asimilar que alguien que había pasado toda su vida compitiendo sobre una moto, entre circuitos y carreras, perdiera la vida en unas circunstancias tan distintas. "Es como que el destino ha dicho que tenía que ser así", reflexiona.

Las lágrimas de Giacomo Agostini durante el homenaje a Ángel Nieto

Uno de los recuerdos que Fonsi conserva con más emoción es el homenaje que se organizó en Madrid tras la muerte de su tío. Aquel día compartió autobús con Giacomo Agostini, que cuenta con 15 títulos mundiales frente a los 13 de Ángel Nieto. Según relata, Agostini iba sentado a su lado y lloraba desconsoladamente.

Fonsi le preguntó por qué estaba tan emocionado y recibió una respuesta que no ha olvidado: "Porque esto no lo voy a tener yo en la vida". Agostini, que siempre había mantenido cierta rivalidad deportiva con Ángel Nieto, reconocía así el cariño y el reconocimiento que el público había demostrado al piloto español.

Para Fonsi, aquella escena resumía algo que va mucho más allá de los títulos y los campeonatos: "El cariño que recibió mi tío de la gente, ¿eso lo tienes o no lo tienes? Eso no se compra ni lo eliges. Tenía eso".

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