El analista político Ignacio Varela valora las últimas encuestas para las elecciones generales: "Va a gobernar el PP con Vox"

Ignacio Varela, analista político y exasesor de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ha analizado las tendencias que comparten las últimas encuestas de cara a las elecciones generales del 29-N. Asegura que, desde la convocatoria, las variaciones en la estimación de voto se mantienen dentro de los márgenes de error. A su juicio, buena parte del electorado ya había tomado su decisión antes de que empezara la campaña.

Cerca de 900.000 votos del PSOE se irían a la derecha

Varela sitúa al PSOE entre el 25% y el 27% de los votos, frente al 31,7% que obtuvo en 2023. Dice que, según su lectura de los sondeos, cerca de 900.000 electores pasarían del PSOE a la derecha. Dos de cada tres se inclinarían por el PP y el resto por Vox. Añade que ese flujo apenas encuentra compensación en sentido contrario. El analista apunta que, pese a esa caída, el PSOE concentra ahora una parte mayor del voto de la izquierda de ámbito nacional.

Vox pasa del 12% al entorno del 20% y gana peso frente al PP

Varela asegura que Vox es el partido que más crece en los sondeos y explica que su ventaja como tercera fuerza le facilitaría convertir votos en escaños en más provincias. También subraya que el reparto del voto dentro de la derecha se ha estrechado. Si en 2023 el PP concentraba aproximadamente el 80% del voto que sumaban ambos partidos, ahora esa proporción se acercaría al 60%, frente al 40% de Vox.

"Va a gobernar el PP con Vox"

"Va a gobernar el PP con Vox", pronostica Varela. A su juicio, lo que está en juego es cuánto poder tendría Abascal en ese escenario. Cree que, con ese respaldo electoral, Vox podría aspirar a un peso cercano al del PP en el Consejo de Ministros e incluso reclamar ministerios de Estado.

Urda obliga al PSOE a rehacer su campaña en plena carrera

Varela sostiene que el accidente ferroviario y la posterior dimisión de Óscar Puente apenas han alterado la distribución del voto. Sí cree que han cambiado de arriba abajo la estrategia de los socialistas. "La campaña del Partido Socialista directamente se ha ido al garete entera", asegura.

"La campaña del Partido Socialista directamente se ha ido al garete entera"

Según el analista, el PSOE tuvo que rehacer en pocas semanas una campaña que llevaba meses preparando.También considera "un error de manual" intentar convertir a Puente en un activo electoral. A su juicio, cada vez que el PSOE reivindica al exministro vuelve a poner el foco en el accidente y en la gestión de Transportes

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