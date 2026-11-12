Las mentiras de Alya y Cihan no convencen al juez En tierra lejana: su divorcio da un giro inesperado

Alya y Cihan han acudido al juzgado para divorciarse de mutuo acuerdo. Aunque ambos aseguran que su matrimonio es insostenible y que ya no se quieren, sus miradas cómplices despiertan las sospechas del magistrado.

El juez recuerda que Cihan había descrito anteriormente a Alya como una esposa extraordinaria y había expresado su deseo de seguir casado con ella. Ante semejante contradicción, cuestiona que su relación se haya deteriorado tan rápidamente. Pese a la insistencia de Sadakat, termina rechazando la demanda y ambos continúan casados En tierra lejana.