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EN TIERRA LEJANA
Las mentiras de Alya y Cihan no convencen al juez En tierra lejana: su divorcio da un giro inesperado
La pareja intenta ocultar sus verdaderos sentimientos durante la vista judicial, pero las contradicciones en sus declaraciones y la complicidad entre ambos terminan frustrando sus planes de separación.
Alya y Cihan han acudido al juzgado para divorciarse de mutuo acuerdo. Aunque ambos aseguran que su matrimonio es insostenible y que ya no se quieren, sus miradas cómplices despiertan las sospechas del magistrado.
El juez recuerda que Cihan había descrito anteriormente a Alya como una esposa extraordinaria y había expresado su deseo de seguir casado con ella. Ante semejante contradicción, cuestiona que su relación se haya deteriorado tan rápidamente. Pese a la insistencia de Sadakat, termina rechazando la demanda y ambos continúan casados En tierra lejana.