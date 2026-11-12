SINDICATO INQUILINAS
Rafael Durán, director comercial de Alquiler Seguro denuncia que tras la huelga, han vandalizado 40 oficinas de su empresa
Más de 40 oficinas de Alquiler Seguro han aparecido vandalizadas. Cerraduras selladas con silicona, pintadas en los escaparates y carteles. La empresa denuncia los daños y asegura que sus trabajadores sufrieron ayer episodios de tensión que, según afirma, se están repitiendo en otras sedes del país.
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Rafael Durán, director comercial de Alquiler Seguro, responsabiliza de los ataques al Sindicato de Inquilinas, con Alicia del Río a la cabeza. Asegura que llevan tiempo en el punto de mira de esta organización, que les acusa de ser rentistas o de funcionar como un fondo de inversión.
Unas críticas que rechaza. Durán defiende que son una empresa que gestiona alquileres y presta servicio tanto a propietarios como a inquilinos. Niega que contribuyan a encarecer los precios y asegura que no los inflan. Insiste en que sus clientes son particulares que depositan su patrimonio en sus manos y que su cometido es ofrecerles un servicio. También recuerda que ellos no legislan, sino que cumplen las leyes.
Anticapitalistas acusa a la inmobiliaria de prácticas ilegales
Una versión muy distinta ofrece Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas. Considera que Alquiler Seguro es responsable de la situación que denuncian porque, a su juicio, hace negocio con la vivienda, impone precios abusivos y establece cláusulas imposibles para los inquilinos.
Payo asegura que la empresa cobra honorarios que considera absolutamente ilegales y anima a los afectados a denunciar. Habla de chantaje y cuestiona también los avales que exige la inmobiliaria, que califica de abusivos.
A su juicio, estas prácticas alimentan una rueda que impide a muchas personas independizarse o llegar a fin de mes. Desde Anticapitalistas aseguran que llevan tiempo denunciando esta situación y extienden sus críticas al Ministerio de Vivienda.
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