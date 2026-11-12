CCOO reconoce que la huelga general era "un ejercicio de riesgo", pero la califica de "éxito sin paliativos"

La huelga general de este 11 de noviembre ha dado mucho de qué hablar. Pero las conclusiones sobre su éxito son de lo más variadas, aunque el secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, lo tiene claro. Para él, ha sido "un éxito sin paliativos".

Hoy, en su intervención en 'Espejo Público', ha detallado las intenciones que había detrás de la huelga. Apunta a la intención de generar un paro en el ámbito laboral para impulsar una "enorme movilización social" en el sector de la vivienda. Reconoce que no es una reivindicación estrictamente laboral, pero cree que impacta de una forma "enorme" en la clase trabajadora.

"No iba a ser como las huelgas de las viejas sociedades industriales del siglo XX"

Asimismo, admite que también añadieron a la protesta las reivindicaciones por los salarios y los servicios públicos.

Unai Sordo asegura que se sabía que esta no iba a ser como las huelgas de "las viejas sociedades industriales del siglo XX, donde había una reforma laboral contra los trabajadores y respondíamos los sindicatos".

Recuerda que estamos ante un esquema distinto. "Hay momentos de la mañana donde la bajada del consumo es del 15%", recuerda para reafirmar "la extraordinaria movilización" que hubo en la jornada de ayer.

"Iba a ser necesariamente asimétrico porque el problema de la vivienda no impacta igual en el pueblo de mi familia que en Madrid o en Ibiza", sostiene para aclarar que la sociedad no percibe del mismo modo la crisis en las diferentes partes de España.

El momento de la huelga se debe a "picos emocionales"

El momento de la huelga, que ha sido muy cuestionado por el poco margen que había de cara a las elecciones generales, Sordo lo explicaba con los "picos emocionales" con los que asegura que se moviliza la sociedad. Para él, fue lo que ocurrió con Maricarmen Abascal y con la derogación de los dos decretos de vivienda.

"Si nosotros no convocamos un paro general, que lo estuvimos dudando porque sabemos que era un ejercicio de riesgo, lanzamos un impulso distinto a la sociedad española y hacerlo es un impulso para decir que este es el gran problema que tiene nuestro país y, sobre todo, la gente trabajadora y la gente joven", aclara.

En este marco, ha defendido contundentemente su sector, el de los sindicatos, y rechazaba ser "el problema". Para él, el problema es la extremaderecha. "Somos un sujeto constitucional de primer orden. Después de los partidos vamos nosotros", defendía.

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