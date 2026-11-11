Hoy, Alberto Núñez Feijóo visita El Hormiguero a las puertas de la campaña electoral

El Hormiguero recibe esta noche a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. El político gallego visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social de nuestro país, a pocas horas del inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante la entrevista, Feijóo abordará algunos de los principales asuntos que están marcando la agenda política nacional y compartirá sus planteamientos ante la próxima cita con las urnas. Además, repasará los retos que afronta su formación en las próximas semanas y analizará el escenario político en el que se desarrollará la campaña electoral.

Sobre él:

Alberto Núñez Feijóo es un político español que preside el Partido Popular desde 2022. Anteriormente, estuvo al frente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, después de desarrollar una amplia trayectoria en la administración pública. Desde su llegada a la dirección nacional del PP, se ha convertido en una de las principales figuras de la política española.