A las 21:45 horas
Hoy, Alberto Núñez Feijóo visita El Hormiguero a las puertas de la campaña electoral
El líder del Partido Popular llega al programa para analizar la actualidad política antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Publicidad
El Hormiguero recibe esta noche a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. El político gallego visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social de nuestro país, a pocas horas del inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Durante la entrevista, Feijóo abordará algunos de los principales asuntos que están marcando la agenda política nacional y compartirá sus planteamientos ante la próxima cita con las urnas. Además, repasará los retos que afronta su formación en las próximas semanas y analizará el escenario político en el que se desarrollará la campaña electoral.
Sobre él:
Alberto Núñez Feijóo es un político español que preside el Partido Popular desde 2022. Anteriormente, estuvo al frente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, después de desarrollar una amplia trayectoria en la administración pública. Desde su llegada a la dirección nacional del PP, se ha convertido en una de las principales figuras de la política española.
Publicidad