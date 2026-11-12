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SUEÑOS DE LIBERTAD
La emotiva confesión de Marta a Fina en Sueños de libertad: reconoce sus errores del pasado y recibe una inesperada invitación
La fotógrafa atraviesa una crisis de confianza antes de su exposición en Madrid, pero las palabras de Marta y su reconocimiento del pasado podrían acercarlas de nuevo.
Fina está llena de inseguridades ante uno de los momentos más importantes de su carrera. Convencida de que sus fotografías no están a la altura, encuentra en Marta el apoyo que necesita para recuperar la confianza en su talento.
De la Reina le recuerda cuánto ha luchado para convertirse en artista y se disculpa por no haberla apoyado como necesitaba cuando regresó de Argentina. Sus palabras emocionan especialmente por todo lo que han vivido juntas. Finalmente, Fina le pide que asista a su exposición en Madrid. ¿Aceptará Marta la invitación? Descúbrelo en Sueños de libertad.