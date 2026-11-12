La emotiva confesión de Marta a Fina en Sueños de libertad: reconoce sus errores del pasado y recibe una inesperada invitación

Fina está llena de inseguridades ante uno de los momentos más importantes de su carrera. Convencida de que sus fotografías no están a la altura, encuentra en Marta el apoyo que necesita para recuperar la confianza en su talento.

De la Reina le recuerda cuánto ha luchado para convertirse en artista y se disculpa por no haberla apoyado como necesitaba cuando regresó de Argentina. Sus palabras emocionan especialmente por todo lo que han vivido juntas. Finalmente, Fina le pide que asista a su exposición en Madrid. ¿Aceptará Marta la invitación? Descúbrelo en Sueños de libertad.