Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que están esperando su segundo hijo: "Nuestro amor vuelve a hacerse vida"

"Nuestro amor vuelve a hacerse vida. Gracias por elegirnos, bebé. Eres un sueño para tu hermana, tu papá y tu mamá. Tu familia te espera". Con este emotivo mensaje y un carrusel de imágenes abrazados en el mar en las que Marcos Llorente acaricia la abultada barriguita de Paddy Noarbe, el futbolista del Atlético de Madrid y la influencer han anunciado este martes a través de sus respectivos perfiles de Instagram que están esperando su segundo hijo en común y que, dos años después del nacimiento de su hija Amor, van a convertirse en padres de nuevo.

"El milagro de la vida, qué regalo", ha añadido poco después la creadora de contenido junto a una instantánea presumiendo de sus primeras curvas premamá, revelando además que está embarazada de cuatro meses, aunque por el momento no ha descubierto si el nuevo miembro de la familia será niño o niña.

Una gran noticia con la que Marcos y Paddy ponen el broche de oro a su historia de amor, que comenzó en el instituto cuando ambos eran apenas unos niños. Doce años después, y tras su romántica boda frente al mar en 2023 y el nacimiento de su primera hija, Amor, el 14 de febrero de 2025, la pareja se prepara para comenzar una nueva etapa siendo cuatro en casa mientras el jugador (31), que anunció su retirada de la Selección Española tras ganar el Mundial el pasado julio, sigue siendo una de las piezas claves del Atlético del Cholo Simeone.

Como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que han reaccionado a su próxima paternidad colmando de felicitaciones y enhorabuenas el post con el que han anunciado que pronto se convertirán de nuevo en padres, destacando entre otras las de Beatriz Espejel, Tamara Gorrro, Giuliano Simeone, Marc Bartra, Mario Suárez, Claudia Rodríguez -mujer de Marc Cucurella-, Violeta Mangriñán, Raquel del Rosario, o Jessica Goicoechea.