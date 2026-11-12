Carlos Alsina, sobre las condiciones de Vox a Broncano: "Es un comportamiento inaceptable"

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta ha generado un debate sobre las condiciones que aceptó Televisión Española para que el líder de Vox acudiera al programa. Una de las más comentadas fue la elección del público por parte del partido, una decisión que David Broncano calificó posteriormente como una equivocación. Carlos Alsina ha ido más allá y ha mostrado su rechazo a lo ocurrido: "Yo creo que no es solo una equivocación, es un comportamiento inaceptable. Inaceptable sobre todo cuando eres la televisión pública".

"Los profesionales de los medios nunca debemos aceptar las condiciones que pone un partido político"

El periodista ha advertido de que aceptar una primera exigencia puede abrir la puerta a otras concesiones. "Una vez que te aceptan una exigencia, que es que el público sea otro, ¿por qué no te van a tener que aceptar las demás?", ha planteado. Para Alsina, los medios deben mantener su independencia y no permitir que los partidos decidan cómo se desarrolla una entrevista.

También ha explicado que la presencia de un público favorable al invitado puede condicionar la conversación, tanto si se trata de Santiago Abascal como si el entrevistado es Pedro Sánchez. Por eso, ha recordado que una alternativa habría sido realizar el programa sin público, aunque ha reconocido que eso habría cambiado el formato habitual del programa.

Alsina recuerda la entrevista con Abascal que nunca llegó a realizar

Durante la conversación, Alsina también ha contado que llegó a tener cerrada una entrevista con Santiago Abascal hace aproximadamente cuatro años. Sin embargo, el encuentro se canceló el día anterior porque, según le comunicaron, el líder de Vox sufría una afonía que le impedía mantener una conversación con normalidad.

El periodista ha recordado que, a la mañana siguiente, Abascal realizó declaraciones ante la Audiencia Nacional con una voz que, según ha ironizado, parecía "magnífica".