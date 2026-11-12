Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ANÁLISIS

Carlos Alsina, sobre las condiciones de Vox a Broncano: "Es un comportamiento inaceptable"

Carlos Alsina ha valorado en La Mesa la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal y las condiciones que, según se ha conocido, aceptó Televisión Española para que el líder de Vox acudiera al programa. El periodista considera que la televisión pública no debería aceptar exigencias de ningún partido político para entrevistar a sus representantes.

Carlos Alsina, sobre las condiciones de Vox a Broncano: "Es un comportamiento inaceptable"

Carlos Alsina, sobre las condiciones de Vox a Broncano: "Es un comportamiento inaceptable"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta ha generado un debate sobre las condiciones que aceptó Televisión Española para que el líder de Vox acudiera al programa. Una de las más comentadas fue la elección del público por parte del partido, una decisión que David Broncano calificó posteriormente como una equivocación. Carlos Alsina ha ido más allá y ha mostrado su rechazo a lo ocurrido: "Yo creo que no es solo una equivocación, es un comportamiento inaceptable. Inaceptable sobre todo cuando eres la televisión pública".

"Los profesionales de los medios nunca debemos aceptar las condiciones que pone un partido político"

El periodista ha advertido de que aceptar una primera exigencia puede abrir la puerta a otras concesiones. "Una vez que te aceptan una exigencia, que es que el público sea otro, ¿por qué no te van a tener que aceptar las demás?", ha planteado. Para Alsina, los medios deben mantener su independencia y no permitir que los partidos decidan cómo se desarrolla una entrevista.

También ha explicado que la presencia de un público favorable al invitado puede condicionar la conversación, tanto si se trata de Santiago Abascal como si el entrevistado es Pedro Sánchez. Por eso, ha recordado que una alternativa habría sido realizar el programa sin público, aunque ha reconocido que eso habría cambiado el formato habitual del programa.

Alsina recuerda la entrevista con Abascal que nunca llegó a realizar

Durante la conversación, Alsina también ha contado que llegó a tener cerrada una entrevista con Santiago Abascal hace aproximadamente cuatro años. Sin embargo, el encuentro se canceló el día anterior porque, según le comunicaron, el líder de Vox sufría una afonía que le impedía mantener una conversación con normalidad.

El periodista ha recordado que, a la mañana siguiente, Abascal realizó declaraciones ante la Audiencia Nacional con una voz que, según ha ironizado, parecía "magnífica".

Manel Fuentes, tras la entrevista de Broncano a Abascal: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

Manel Fuentes, tras la entrevista de Broncano a Abascal: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Un postre clásico homenaje a La Rioja: Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Máximo Huerta, sobre las entrevistas a políticos: "No quiero que me los humanicen, quiero que me los fiscalicen"

Máximo Huerta, sobre las entrevistas a políticos: "No quiero que me los humanicen, quiero que me los fiscalicen"

Fraude Pulseras

María Martín denunció en 2024 el fraude de las pulseras antimaltrato contra la violencia de género: "Pusieron maltratadores en libertad"

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”
Ideal para vegetarianos

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”

Pablo López
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: la reacción de los coaches con esta talent que revoluciona el escenario

Barcelona trabajador
Huelga general

Hablamos con un propietario de un quiosco de Barcelona que se enfrentó contra los manifestantes de la huelga por querer seguir trabajando: "Tengo derecho"

El propietario de un quiosco de Barcelona protagonizó un tenso enfrentamiento con varios huelguistas después de negarse a secundar el paro y defender su derecho a abrir el negocio con normalidad. Su decisión desató un conflicto que refleja el choque entre el derecho a la huelga y el de aquellos trabajadores que quieren continuar con su actividad.

Mika, coach de La Voz 2026
CONTENIDO EXCLUSIVO

Mika, totalmente perdido con el juego de la canción escacharrada: "Es el ritual de belleza de Melendi"

Los cinco coaches de La Voz se han enfrentado al juego de la canción escacharradas y, sin duda, Mika ha sido el que peor lo ha pasado a la hora de adivinar el tema del que se trataba.

Garamendi Espejo

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Una media del 5% ha ido a la huelga general, es un fracaso"

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

El PNV ni facilitará un Gobierno con Vox ni repetirá legislatura: “Con el mismo esquema actual no lo veo”

¿Qué espera el PNV tras las elecciones generales? "No contemplamos un Gobierno PP-Vox, pero repetir el esquema actual tampoco"

Publicidad