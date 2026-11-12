Muere a los 22 años el futbolista Wanis Honsor tras desplomarse durante un entrenamiento

Conmoción en el fútbol francés por la repentina muerte de Wanis Honsor, futbolista de 22 años del Saint-Denis FC, que ha fallecido tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con su equipo. El joven defensa se desplomó mientras se ejercitaba sobre el terreno de juego y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los intentos de reanimación no consiguieron salvarle la vida.

La noticia ha provocado numerosas muestras de condolencia en el fútbol francés, especialmente entre los clubes en los que Honsor había desarrollado su trayectoria deportiva. El jugador, que había llegado al Saint-Denis en enero de 2026, contaba con experiencia en varios equipos del país y continuaba su carrera después de pasar por las categorías inferiores del FC Rouen 1899.

El fútbol francés despide a Wanis Honsor

Uno de los primeros clubes en pronunciarse tras conocerse el fallecimiento ha sido el FC Rouen 1899, entidad en la que Honsor se formó y con la que debutó en 2023. A través de sus redes sociales, el equipo ha compartido un mensaje de despedida para recordar al joven futbolista y trasladar sus condolencias a su entorno.

"Ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor (...). El FC Rouen 1899 expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", ha señalado el club francés.

También ha reaccionado David Lottin, presidente del FC Flers, uno de los últimos equipos en los que militó el defensa antes de incorporarse al Saint-Denis. El dirigente ha lamentado profundamente la noticia y ha asegurado que "es una tragedia que no debería ocurrir".

Su trayectoria en el fútbol galo

Wanis Honsor comenzó su trayectoria deportiva en el FC Rouen 1899, club en el que se formó y con el que debutó en 2023. Posteriormente, continuó su carrera en el UF Mâcon, antes de incorporarse al FC Dieppe en enero de 2025.

En agosto de ese mismo año fichó por el FC Flers, donde permaneció varios meses hasta que, en enero de 2026, inició una nueva etapa en el Saint-Denis FC, el equipo con el que se encontraba entrenando cuando sufrió el paro cardíaco.