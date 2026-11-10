Carlos Hernández Quero, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "Él es el responsable del funeral, ha financiado en Marruecos lo que no se ha financiado en España"

Carlos Hernández Quero, portavoz de Vox en vivienda, ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "Lo raro sería que Pedro Sánchez tuviera los arrestos de plantarse ahí, es el responsable de que hoy tengamos un funeral en Urda".

A su vez, ha cargado contra el Gobierno de financiar en Marruecos lo que no se ha financiado en España, "si hoy hay un funeral, es por todo esto". Susanna Griso le respondía que la causa final de lo ocurrido, lo determinará una investigación.

"Susanna, sabes que el gobierno ha recibido millones de euros de los fondos 'Next Generation' que no se han usado en las cosas que debían de invertirse. Necesitamos políticos que se hagan cargo de lo que están haciendo", explica.

Sobre las palabras de Pedro Sánchez en la entrevista

Quero ha destacado las palabras del presidente del Gobierno sobre la "dicotomía" entre involución y avance: "No sé si es avance que el país en el que la gente tenía casa ahora tenga que meterse en una habitación, no sé si es avance que el país en el que los trenes llegaban a la hora, ahora no lleguen los pasajeros en algunas ocasiones ni con vida y también que tengamos un país con una red eléctrica con apagones del nivel de Pakistán".

"En España se ha producido una depredación de lo público. Con la vivienda inasumible, si nos quieren contar que esto es avance, lo siento mucho. Respecto a la huelga, tienen como objetivo que la huelga sea para no revocar al actual gobierno, sino de apoyarlo. Esto es una disyuntiva. Lo que ha pasado en este país no es normal", ha aclarado Carlos Quero.

Preocupados por la huelga

Desde Vox señalan que lo que les preocupa es que han hecho de todo menos de gobernar y que si gobiernan junto al PP, van a encontrarse cenizas: "Si hay que aguantar ahora la huelga general, pues habrá que aceptarlo mientras los demás sigamos trabajando. Nos han dejado cenizas en este país. Nos vamos a encontrar si los españoles nos dan la confianza, va a ser lo opuesto, ahora si que va a haber una fiscalización y van a salir a la calle de forma violenta a protestar".

Sobre la entrevista a Abascal

El portavoz de Vox en vivienda asegura que ayer sintió pena de que un cómico, que hizo reír a millones de españoles, se vio forzado a cambiar su formato de entrevista: "Se le vio sumamente nervioso o preocupado con las consecuencias que iban a tener con su público. Hoy le van a lapidar en todos aquellos medios que creían que anoche era una entrevista de servicio público".

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