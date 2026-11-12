Edurne reaparece tras los rumores de crisis con David de Gea: "Es la primera vez que dice que no va a hablar"

Edurne y David de Gea podrían estar en plena crisis sentimental. Ambos llevan más de 16 años juntos y tienen una hija en común, pero se han visto salpicados por rumores de una posible ruptura.

La artista ha reaparecido en un evento en pleno centro de Madrid al que ha ido sola y donde ha evitado pronunciarse sobre David de Gea ante los medios. Una actitud poco habitual en ella.

"Siempre ha salido a desmentir los rumores", afirma Paloma García-Pelayo, "es la primera vez que dice que no va a hablar". Un gesto que llama especialmente la atención.

La pareja lleva varias semanas sin aparecer en redes sociales como solía hacer cuando se mostraban enamorados. ¿Están Edurne y David de Gea verdaderamente en una crisis? ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!