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AVISO DE BOMBA

La Policía acordona la avenida de la Constitución de Sevilla por posible riesgo de explosivos

La Policía ha acordonado la zona de la Avenida de la Constitución y los Tedax han puesto en marcha el dispositivo habitual en los casos de aviso de bomba.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Policía Nacional ha acordonado esta mañana el centro de Sevilla tras recibir un aviso de bomba. La zona acordonada abarca desde el edificio de la parroquia del Sagrario al Archivo de Indias por un aviso de bomba.

Los Tedax han puesto en marcha el dispositivo habitual en caso de recibir un aviso de bomba tras encontrar en el lugar un objeto sospechoso aparentemente abandonado. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, se ha encontrado una mochila en la vía pública y se ha cortado un radio de 300 metros a la redonda. La unidad de guías caninos está de camino a la zona acordonada para continuar con el operativo.

Se han desalojado la mayoría de los edificios de la zona, aunque todavía queda gente dentro de ellos. La Policía Nacional está pidiendo con megáfonos y altavoces que no se asomen ni a balcones ni a ventanas a la población que continúa dentro de sus viviendas.

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