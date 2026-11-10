Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE): "Desearía que por el bien del país fuésemos capaces de dar la mayoría a uno de los dos grandes partidos"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Andalucía, cree que las entrevistas de Pedro Sánchez y Santiago Abascal que tuvieron lugar este lunes tenían como objetivo apagar a Feijóo, que es el candidato al que ahora mismo las encuestas dan por ganador.

El del PSOE considera que España es un país en el que el estado del bienestar se mantiene aunque con defectos, y que lo que va mal en este país es la política. "Cuando pienso en aquellos políticos de antes y los de ahora la diferencia es la misma que existe entre un curandero y un médico", señala. Después de ver cómo son las entrevistas de los candidatos no le extraña que a los jóvenes no les interese la política porque se habla "de cosas que a ellos no les afectan" porque no se pueden ni comprar una vivienda.

"A un joven de 24 años qué le importa lo que se se está hablando en esa entrevista"

Se pregunta Ibarra qué le puede importar a un joven de 24 años lo que se habla en ese tipo de debates electorales. "No me extraña que huyan de la política, esta gente está hablando de cosas que a ellos no le afectan. No se pueden ni comprar una vivienda y estos hablando de dictadura y dictadores".

A Ibarra le gustaría que el PSOE ganara por mayoría absoluta: "Me parece un disparate que como los dos están muy débiles se estén apoyando en sus extremos".

Señala que mucha gente que es de centro le pregunta a él a quién cree que debería votar y él responde que a nadie porque en el centro no queda nada. "Yo desearía por el bien del país fuésemos capaces de dar la mayoría a uno de los dos grandes partidos porque cuando este país ha tenido gobiernos con un solo partido España ha ido bien, el problema es cuando se han formado los llamados gobiernos de 'Frankestein': "una unión de partidos que queremos que crezca para humillar al PSOE".

Ibarra no quiere un PSOE que esté entregado a Bildu, a Esquerra Republicana o a Junts, "porque rompen España".

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