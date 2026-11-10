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Isabel Díaz Ayuso: "Pedro Sánchez vive de dividir el voto para que él, agrupando a la ultraizquierda, quede delante de Feijóo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las preguntas de Susanna Griso y ha recalcado que Pedro Sánchez no es el protagonista de la campaña como quiere serlo, "los protagonistas son los españoles", ha destacado Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso en Espejo Público

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Manuel Pinardo
Publicado:

Este martes, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha sentado en Espejo Público para ser entrevistada con Susanna Griso en 'Un café con Susanna'.

Entre las preguntas a las que se enfrentará, Griso le preguntará por las entrevistas de ayer lunes de Pedro Sánchez y Santiago Abascal. También tendrá que responder por la huelga de maquinistas y Adif, por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda que se celebra hoy y finalmente será preguntada si la propia Isabel Díaz Ayuso viajaría en tren a día de hoy.

Además, hablará sobre el futuro del PP y de varios políticos como el caso de Óscar Puente, tras confirmarse su dimisión hace ya más de una semana.

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