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Simulador de escaños de las elecciones generales: Haz tu pronóstico para el 29-N

Reparte los 350 escaños del Congreso de los Diputados, tal y como creas que quedarán el próximo 29 de noviembre, a través de este gráfico interactivo.

Simulador electoral 2026

Simulador electoral 2026 'Demócrata'

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Quedan menos de tres semanas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y los distintos partidos políticos intensifican sus estrategias electorales a pocos días del arranque oficial de campaña, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre.

El escrutinio final de estos comicios desvelará cuál es la lista más votada, así como las opciones reales de cada formación a la hora de establecer coaliciones y formar Gobierno.

Haz tu propio pronóstico repartiendo los 350 escaños del Congreso de los Diputados entre las distintas formaciones gracias este simulador electoral desarrollado por 'Demócrata' para Antena 3 Noticias. Además, la herramienta permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el resto de usuarios que han participado.

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