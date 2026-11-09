Simulador de escaños de las elecciones generales: Haz tu pronóstico para el 29-N

Quedan menos de tres semanas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y los distintos partidos políticos intensifican sus estrategias electorales a pocos días del arranque oficial de campaña, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre.

El escrutinio final de estos comicios desvelará cuál es la lista más votada, así como las opciones reales de cada formación a la hora de establecer coaliciones y formar Gobierno.

Haz tu propio pronóstico repartiendo los 350 escaños del Congreso de los Diputados entre las distintas formaciones gracias este simulador electoral desarrollado por 'Demócrata' para Antena 3 Noticias. Además, la herramienta permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el resto de usuarios que han participado.

El escenario que dibujan las encuestas: PP y Vox lograrían mayoría

La mayoría de encuestas electorales apuntan que la unión del bloque de la derecha entre PP y Vox lograría una amplia mayoría que le permitiría formar Gobierno.

Sin embargo, a falta de casi tres semanas para los comicios ningún sondeo es definitivo tras una convulsa precampaña marcada, entre otros aspectos, por la crisis de vivienda o el trágico accidente de trenes en Toledo.