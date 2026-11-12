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El primer paso en la nueva vida de Angelina Jolie tras abandonar Los Angeles y romper con Hollywood
Angelina Jolie inicia una nueva etapa en la Costa Este tras comprar una propiedad en Connecticut después de vender su histórica mansión y abandonar Los Angeles.
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La actriz Angelina Jolie ha dado el paso definitivo para dejar atrás Hollywood y comenzar una nueva vida en la Costa Este de Estados Unidos.
Según ha informado Page Six Hollywood, la actriz ha adquirido una propiedad en Connecticut tras cerrar el pasado mes de septiembre la venta de su histórica mansión en Los Ángeles.
Aunque por el momento no ha trascendido en qué zona exacta de Connecticut se ubica su nueva casa, este movimiento llega después de que Jolie (a quien se vio precisamente junto a dos de sus hijos en Los Ángeles recientemente) desvelara que su permanencia en la ciudad californiana respondía únicamente a su divorcio de Brad Pitt, y a la espera de que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplieran los 18 años en julio.
Además de esta nueva residencia, la intérprete posee una propiedad en Manhattan a la que en 2025 definió al The New York Times como un "lugar de paso" para sus seis hijos cuando se encuentran en Nueva York.
La salida de la actriz de Los Ángeles se ha materializado tras vender en septiembre su finca de Los Feliz por 24,75 millones de dólares, después de haberla puesto en el mercado en mayo por cerca de 30 millones de dólares y cerrarla en apenas cinco meses por un precio muy similar a los 24,5 millones que pagó por ella en 2017 tras separarse de Pitt.
La histórica propiedad, construida en 1913 sobre un terreno de 8.093,71 metros cuadrados con vistas panorámicas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith, cuenta con cocina de estilo rústico, varios espacios habitables, biblioteca, sala para tomar el té, bodega, gimnasio y lavandería en el sótano, además de un extenso jardín con piscina y una espaciosa casa de piscina rodeada de vegetación alta y árboles.
Esta decisión comenzó a perfilarse cuando sus hijos alcanzaron la independencia. Según afirmaba una fuente cercana a TMZ, la protagonista de Maléfica planeaba marcharse de Los Ángeles para retomar su trabajo en distintas partes del mundo, incluida Camboya, país donde también posee una residencia.
Este cambio de rumbo se produce tras una amarga batalla de divorcio de ocho años con Brad Pitt (finalizada oficialmente en 2024 después de su ruptura tras un incidente aéreo violento en 2016 y acusaciones de abuso que el actor siempre negó rotundamente) que ha marcado la relación con sus hijos.
Por su parte, Pitt (quien nunca fue acusado de ningún delito y fue exonerado de las acusaciones de abuso físico por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles) ha rehecho su vida junto a la diseñadora de joyas Ines de Ramon de 33 años, con quien mantiene una relación desde 2022.
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