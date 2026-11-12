VÍDEO | El momento en el que un integrante de la guardia de honor de Francia se desploma delante de Macron

Un agente de la guardia de honor en Francia se ha desplomado en el Palacio del Elíseo, en París, ante el asombro de Emmanuel Macron y el presidente de Eslovaquia. Macron y Pellegrini estaban cumpliendo con el protocolo de bienvenida cuando el guardia perdió la estabilidad, bajó el sable y cayó hacia atrás. Varios asistentes se acercaron a auxiliarlo y finalmente lo sacaron de la escalinata en brazos. Las imágenes fueron captadas por las cámaras que cubrían el acto. Oficialmente no ha trascendido el estado de salud del guardia.