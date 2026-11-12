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PIQUETES HUELGA

Ibón Domínguez, portavoz nacional de JUPOL: "Nos llama la atención la falta de transparencia del ministerio de Interior tras la huelga general"

El portavoz nacional y secretario nacional de Comunicación de JUPOL responde a las preguntas sobre los sindicatos tras la huelga general y los límites de actuación .

Ibón JUPOL

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ibón Domínguez, portavoz nacional de JUPOL, hace balance de la huelga general, respondiendo a la pregunta de Susanna Griso sobre la denuncia de los sindicatos por la violencia utilizada y sobre los piquetes informativos.

"La mayoría de piquetes que hemos visto en imágenes hablan por sí solos, no eran informativos, eran coercitivos. Una de las intervenciones más críticas fue la de Mercamadrid que intentaron cortar e impedir la salida y entrada de camiones y el normal desarrollo en la empresa", responde Ibón.

A su vez, explica que la Policía no solo está obligada a aplicar la ley, sino que están obligados a ello: "Si generan un problema de orden público e impiden el normal desarrollo de una actividad empresarial, la Policía Nacional debe actuar en un estado de derecho, desde JUPOL, apoyamos las intervenciones que se dieron ayer durante la huelga general".

Sobre los sindicatos

"Hemos echado de menos que los sindicatos tuvieran unas palabras por nuestro compañero en Oviedo asesinado cuando estaba desarrollando su actividad profesional y sin embargo lo que hicieron fue criticar a los únicos trabajadores del día de ayer".

También Ibón ha querido hablar sobre el ministro del Interior y, al igual que el Sindicato de Inquilinas, apoyan a que Fernando Grande-Marlaska dimita: "Lo que nos llama la atención es la falta de transparencia del ministerio de Interior" a la vez que asegura que sus compañeros le han trasladado que esta huelga general ha sido mucho más leve que en otras ocasiones.

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