En La Mesa
Mariló Montero, sobre el boicot a su hijo Alberto Herrera: "Ha sacado carácter de madre y padre"
La periodista ha elogiado la actitud de su hijo después de que varios manifestantes le increpasen mientras cubría la huelga general para la COPE. Susana Díaz también ha condenado lo ocurrido.
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Los incidentes violentos con los que ha terminado la huelga general han sido uno de los temas de debate en La Mesa. Durante el programa, Cristina Pardo ha mostrado las imágenes del boicot que ha sufrido Alberto Herrera mientras cubría una de las manifestaciones para la COPE, donde varios participantes le han increpado y han tratado de expulsarle de la marcha.
Su madre, Mariló Montero, ha reaccionado a lo ocurrido y ha querido destacar la actitud que ha mantenido el periodista ante los manifestantes. "Ha sacado carácter de madre y padre", ha asegurado, elogiando también la "gallardía" con la que su hijo ha afrontado la situación.
Por su parte, Susana Díaz ha calificado de "intolerable" lo sucedido con Alberto, condenando el comportamiento de los manifestantes que le han increpado mientras realizaba su trabajo. Sin embargo, la expresidenta de la Junta de Andalucía también ha defendido el derecho a la huelga.
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