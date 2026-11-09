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Esto es lo que dicen las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 N a 4 días del arranque de la campaña y a 20 de votar

Quedan 20 días para las próximas elecciones generales y en las encuestas ahora mismo hay unanimidad sobre que la unión de PP y Vox conseguiría la mayoría absoluta.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau

Esto es lo que dicen las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 N a 4 días del arranque de la campaña y a 20 de votar | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Faltan 20 días para que España tenga una cita con las urnas. Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre diseñarán el futuro político de nuestro país. Y a cuatro días de que comience de forma oficial la campaña electoral hay nuevas encuestas. La mayoría apuntan a que el bloque de la derecha, PP y Vox, conseguirán la llave de la Moncloa. Solo sondeo de El País indica una posible remontada del PSOE, aunque la mayoría la seguiría sumando el otro bloque.

La encuesta de NC Report para La Razón augura una ventaja de 7 puntos del PP sobre el PSOE. Alberto Núñez Feijóo conseguiría entre 136 y 138 diputados, cuatro décimas menos que en la semana de la tragedia ferroviaria de Urda. Pedro Sánchez seguiría inmóvil en el 25,6% de los votos. Los de Santiago Abascal mejoran ligeramente con respecto a los resultados que este mismo periódico obtuvo en la encuesta anterio. Vox se sitúa en el 19,3% de la intención de voto.

Sigma Dos para El Mundo dibuja un escenario parecido y en él ya se analizan los efectos de la dimisión del ministro Óscar Puente tras el accidente de trenes de Urda. PP y Vox mantienen el liderazgo de la carrera electoral y consiguiendo entre ambos alrededor de 199 escaños de los 350 diputados que se ponen en juego en los próximos comicios. El PSOE recuperaría ligeramente el terreno perdido después del accidente, pero esta mejoría no le daría la mayoría y

Frente Amplio retrocedería tres décimas.

El sonde de IMOP para El Confidencial recoge que "la derecha recupera 6 escaños a la izquierda por el castigo al PSOE tras Urda y la dimisión de Puente".

La encuesta de 40dB para El País también apunta a que el bloque de la derecha, PP y Vox alcanzaría la mayoría necesaria para gobernar con 190 escaños, 15 por encima de los imprescindibles. Este análisis señala que la diferencia entre PSOE y PP se reduce dos puntos dejando en el aire la incógnita de cuál de las dos fuerzas será la más votada ya que los socialistas registrarían un importante avance, 1,8 puntos, incluso después del accidente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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