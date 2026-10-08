¿Por qué CSIF no secunda la huelga general?: "La I de independiente de nuestras siglas es lo más importante que tenemos"

Entre las organizaciones sindicales españolas hay una voz discordante: CSIF. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios se desmarca de la primera huelga general en doce años. En Espejo Público hemos hablado con Miguel Borra, presidente de CSIF, que han decidido no apoyar la huelga junto al sindicato 'USO' y a la confederación del comercio y la distribución 'FETICO'.

"Nosotros no convocamos y no apoyamos esta huelga" ha afirmado tajantemente Borra, quien señala que "aquí hay un componente que se escapa de lo que es estrictamente laboral. Primero por las fechas en las que se convoca, segundo porque tendremos un gobierno que solo estará en funciones y a mayores escuchábamos a la jefa de campaña del partido socialista que decía expresamente que esto era una huelga contra la oposición".

“Aquí hay un componente que se escapa de lo que es estrictamente laboral"

¿Creen que el seguimiento será mayoritario?

Miguel Borra admite que "el tema que subyace detrás de esta huelga es un tema que nos preocupa absolutamente a todos los españoles" y pone el siguiente ejemplo: "Nosotros a este Gobierno le hicimos un montón de propuestas porque hay muchos empleados públicos que han conseguido ganar su plaza de oposición y que no pueden tomar posesión porque no pueden coger un alquiler en zonas tensionadas como Palma de Mallorca o Madrid".

El presidente de CSIF reconoce que "no sé qué repercusión tendrá la huelga" pero aconseja que "es un tema que requeriría que los partidos políticos tuvieran alza de miras, que se consiguiera llegar a algún tipo de acuerdo que nos permitiera afrontar las próximas décadas sin esta tensión que tanto afecta. Porque el problema es real".

“Nosotros solamente actuamos cuando hay una motivación laboral que creemos que se puede mejorar"

¿Huelga general o política?

El presidente de CSIF ha querido marca distancias con la convocatoria de esta huelga general porque "nosotros solamente actuamos cuando hay una motivación laboral que creemos que se puede mejorar" y defiende que "la I de independiente de nuestras siglas es lo más importante que tenemos".

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