El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, reaccionaba hoy a la entrevista que este miércoles Susanna Griso realizaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención en 'Espejo Público', se recuperaban algunos de los fragmentos de la conversación en los que el jefe del Ejecutivo respondía a las preguntas relacionadas con los casos de corrupción.

Entre otras cuestiones, Méndez aseguraba que no concibe la distinción "arbitraria" entre "corrupción ficticia y real" que, a su juicio, establecía el presidente del Gobierno.

De hecho, al referirse a las declaraciones de Sánchez sobre la jueza Biedma, encargada de instruir el caso del hermano del presidente, Méndez apuntaba que el jefe del Ejecutivo parecía referirse a la instrucción judicial. Sin embargo, recordaba: "Hay una sentencia". Para el exdirigente sindical, las diferencias que establecía Sánchez entre los casos que ya han sido juzgados y cuentan con una sentencia no tienen cabida.

"Tu partías en tu pregunta de una verdad aceptada"

También se pronunciaba sobre el uso del verbo "sufrir" que empleaba Sánchez al hablar en primera persona de los casos de corrupción que afectan a su entorno político.

"Se ha apartado deliberadamente de un consenso democrático básico que hay en las democracias avanzadas, que es el de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades", resumía Méndez al valorar la actitud del presidente del Gobierno durante la entrevista en 'Espejo Público'.

En este contexto, también se detenía en la pregunta con la que Susanna Griso abrió la entrevista, después de repasar los distintos escándalos que han marcado el mandato de Sánchez: "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?".

La propia presentadora comentaba al inicio del programa que se le había achacado el hecho de lanzar esta pregunta, considerada "valorativa", al presidente. Para Méndez, sin embargo, se trataba de una cuestión "clave".

"Tu partías en tu pregunta de una verdad aceptada", explicaba el exsecretario general de UGT, que aprovechaba para felicitar a Griso por la "buena entrevista".

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