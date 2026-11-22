La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Gabriel seguirá con los niños y Beatriz en la casa del bosque sin haber avisado a Begoña. ¡Se los ha llevado sin dar explicación!

La angustia permanecerá en casa de los De la Reina, especialmente en Begoña, que no sabrá qué hacer... ¿cómo puede volver a haberlo hecho Gabriel?

La enfermera pasará unos días muy malos, confiando en que Gabriel regrese en algún momento.

Begoña con Digna en el capítulo 696 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

La crisis de Andrés y Valentina

Todos los De la Reina tratarán de apoyar a Begoña, que cargará con su dolor en Damián: cree que ha tensado demasiado las cosas con Gabriel y por su culpa se han llevado a Julia y a Juanito.

Quien no se separará de ella ni un minuto es Andrés, que será, una vez más, su mayor apoyo. Él buscará desesperadamente a sus sobrinos y estará con ella en todo momento... ¡Tanto que descuidará a Valentina!

Su prometida se sentirá relegada a un segundo plano con todo lo sucedido con Gabriel. La joven verá su boda pasada a un segundo plano... ¿terminarán por aplazarla? ¿se llevará a cabo?

Valentina en el capítulo 698 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

En la casa del bosque, Gabriel y Beatriz darán rienda suelta a su amor y a la pasión cuando los niños no están presentes... ¡O eso es lo que ellos piensan!

Una noche Julai verá a través de la puerta a su padrastro muy cariñoso con la niñera... ¡Y se lo echará en cara a Beatriz!

Ella, consciente de lo que se juegan si Julia se lo cuenta a alguien... ¡Empezará a amenazarla! ¡La niñera intimidará a la niña para que no cuente nada!

¿Cómo afectará esto a Julia?

El dilema de Fina

La fotógrafa tras su fuerte desencuentro con Bianca, tendrá sentimientos encontrados. Por un lado quiere irse a Argentina de vuelta, pero por otro, no quiere abandonar Toledo... Allí están Marta, Claudia... y todos sus amigos.

Estará en una encrucijada sobre qué hacer, mientras Bianca la presionará para que se marche con ella a Buenos Aires, ¿qué hará final?

Por su parte, en casa de los Salazar, la tensión entre Josema y Mabel podrá cortarse con un cuchillo. Él mantendrá su postura de persona adulta y madura, pero en el fondo también tiene sentimientos hacia Mabel... ¿podrá seguir controlándose?

Don Agustín y Sor Amparo comenzarán a hablar sobre su pasado y estos años en los que no se han visto. ¿Qué pasaré entre ellos?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.