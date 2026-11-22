Semana del 23 al 27 de noviembre
Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz amenaza a Julia, ¡quiere evitar que confiese su secreto!
La niñera comenzará a amenazar a la pequeña para intimidarla y que no cuente nada de lo que ha visto en la casa del bosque.
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La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...
Gabriel seguirá con los niños y Beatriz en la casa del bosque sin haber avisado a Begoña. ¡Se los ha llevado sin dar explicación!
La angustia permanecerá en casa de los De la Reina, especialmente en Begoña, que no sabrá qué hacer... ¿cómo puede volver a haberlo hecho Gabriel?
La enfermera pasará unos días muy malos, confiando en que Gabriel regrese en algún momento.
La crisis de Andrés y Valentina
Todos los De la Reina tratarán de apoyar a Begoña, que cargará con su dolor en Damián: cree que ha tensado demasiado las cosas con Gabriel y por su culpa se han llevado a Julia y a Juanito.
Quien no se separará de ella ni un minuto es Andrés, que será, una vez más, su mayor apoyo. Él buscará desesperadamente a sus sobrinos y estará con ella en todo momento... ¡Tanto que descuidará a Valentina!
Su prometida se sentirá relegada a un segundo plano con todo lo sucedido con Gabriel. La joven verá su boda pasada a un segundo plano... ¿terminarán por aplazarla? ¿se llevará a cabo?
En la casa del bosque, Gabriel y Beatriz darán rienda suelta a su amor y a la pasión cuando los niños no están presentes... ¡O eso es lo que ellos piensan!
Una noche Julai verá a través de la puerta a su padrastro muy cariñoso con la niñera... ¡Y se lo echará en cara a Beatriz!
Ella, consciente de lo que se juegan si Julia se lo cuenta a alguien... ¡Empezará a amenazarla! ¡La niñera intimidará a la niña para que no cuente nada!
¿Cómo afectará esto a Julia?
El dilema de Fina
La fotógrafa tras su fuerte desencuentro con Bianca, tendrá sentimientos encontrados. Por un lado quiere irse a Argentina de vuelta, pero por otro, no quiere abandonar Toledo... Allí están Marta, Claudia... y todos sus amigos.
Estará en una encrucijada sobre qué hacer, mientras Bianca la presionará para que se marche con ella a Buenos Aires, ¿qué hará final?
Por su parte, en casa de los Salazar, la tensión entre Josema y Mabel podrá cortarse con un cuchillo. Él mantendrá su postura de persona adulta y madura, pero en el fondo también tiene sentimientos hacia Mabel... ¿podrá seguir controlándose?
Don Agustín y Sor Amparo comenzarán a hablar sobre su pasado y estos años en los que no se han visto. ¿Qué pasaré entre ellos?
¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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