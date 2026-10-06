María Jesús Montero asegura que "el PSOE está encantado de contar con Zapatero" para la campaña del 29N

El PSOE comienza a preparar su estrategia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre después del adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que su partido estaría "encantado" de contar con José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña, aunque ha señalado que la decisión dependerá del propio expresidente del Gobierno.

"Habrá que preguntarle" a Zapatero sobre su posible participación, ha indicado Montero, que también ha trasladado su intención de que Pedro Sánchez tenga presencia en Andalucía durante las próximas semanas. La dirigente socialista espera ver "mucho" al presidente del Gobierno en la comunidad durante una campaña en la que, según ha advertido, el PSOE se va a "batir el cobre".

La maquinaria electoral se pone en marcha

El adelanto electoral abre un calendario que tendrá su siguiente paso este martes con la publicación de la convocatoria de elecciones generales en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La campaña comenzará de manera oficial el próximo 13 de noviembre, aunque la actividad de los partidos ya empieza a centrarse en la cita con las urnas.

Será la sexta vez que Sánchez concurra como candidato a la Presidencia del Gobierno. En sus cinco convocatorias anteriores ganó dos elecciones y perdió tres. Si se cumplen los plazos previstos, las nuevas Cámaras se constituirán cerca de Navidad.

La convocatoria llega, además, en un momento marcado por las movilizaciones en la calle. La acampada de Sol alcanza ya los once días, mientras que Barcelona vivió este lunes una nueva protesta por la vivienda. La Guardia Urbana cifró la asistencia en 20.000 personas y los organizadores elevaron la cifra hasta las 120.000.

Tras finalizar la marcha se registraron disturbios y los Mossos cargaron contra algunos manifestantes después del lanzamiento de objetos, entre ellos botellas, sillas y pirotecnia, contra los agentes.

Los sindicatos respaldan una huelga general

UGT y Comisiones Obreras anunciaron también este lunes su respaldo a la petición del Sindicato de Inquilinas para convocar una huelga general. Por el momento no existe una fecha fijada, aunque ambas organizaciones han confirmado que tendrá lugar durante "este otoño".

Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso han expresado dudas sobre el voto por correo y han pedido a los ciudadanos que acudan a votar de forma presencial al considerar que existen sospechas sobre la transparencia del proceso postal.

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