El único cara a cara de esta campaña electoral enfrentó anoche a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en un debate de casi dos horas, marcado por los bloques de vivienda, economía, política social, corrupción y migración. Una cita decisiva en la recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre, en la que ambos candidatos se jugaban convencer a los indecisos.

Esperanza Aguirre cree que el presidente del Gobierno salió tocado de este enfrentamiento, "venía un poco vapuleado de la entrevista que le hiciste tú, Susanna", apunta, y sostiene que el desgaste de Sánchez no se explica por su tono o su puesta en escena, sino por la falta de resultados "Pedro Sánchez es un presidente que lleva ocho años, no tiene un balance que presentar. Todo ha ido a peor", asegura.

"Pedro Sánchez no tiene ni balance ni programa"

La expresidenta madrileña pone como ejemplo la vivienda, que considera uno de los grandes problemas que ha escalado durante esta legislatura, y la economía. Aguirre cuestiona que el Gobierno trate de centrar el debate en las formas de los candidatos, "quieren echar la culpa a las formas, el traje marrón, que hablaba bajito, pero el problema es el fondo, el fondo de Pedro Sánchez, que no tiene ni balance ni programa".

También critica el tono empleado por Sánchez en el tramo final del debate, cuando, según Aguirre, lanzó acusaciones contra la oposición alertando de una posible deriva hacia el fascismo y la dictadura. La popular considera que el presidente ha cambiado su manera de enfrentarse a estos debates y que detrás de esa actitud hay una estrategia de comunicación calculada, "le han aconsejado que hable en este tono. Parece ser que en el debate del 2023 estuvo agresivo y le habrán dicho: no, no, no muestres ira".

"Lleva tres años sin debatir, está desentrenado"

Aguirre cree que esa contención contrasta con otras intervenciones recientes del presidente, en las que, a su juicio, sí mostró enfado, y considera que Sánchez ha perdido práctica en los debates electorales, "lleva tres años sin debatir. En un debate tienes que contestar a lo que dice tu adversario. Está desentrenado", sentencia, criticando que el presidente esté acostumbrado a responder en el Congreso sin entrar directamente en el cuerpo a cuerpo con la oposición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.