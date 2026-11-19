Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, explica que no han recibido ninguna comunicación fehaciente del Tribunal de Cuentas y que han conocido la apertura de estas diligencias a través de la prensa. El letrado considera llamativo que se abra este procedimiento cuando, según recuerda, la resolución judicial que afecta a su cliente todavía no es firme.

Además, resta importancia a las declaraciones de Pedro Sánchez, que ha calificado de ficticias las investigaciones y acusaciones contra su hermano. Cortés asegura que estas manifestaciones no le afectan ni tendrán repercusión en el resultado del procedimiento.

El abogado ha preferido no pronunciarse respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno en las que cuestiona a los magistrados de la Audiencia Provincial.

Hazte Oír reclama que el dinero vuelva a las arcas públicas

Por su parte, la abogada de Hazte Oír también confirma que han conocido la apertura de estas diligencias a través de los medios de comunicación. La organización, que ejerce la acusación popular, defiende que David Sánchez debe devolver a las arcas públicas el dinero que percibió por su puesto en la Diputación de Badajoz.

El Tribunal de Cuentas no ha archivado el asunto y ha abierto diligencias para recabar toda la información necesaria. Un procedimiento que podría prolongarse durante meses y que mantiene pendientes a las partes personadas.

Su defensa insiste en que no hay una condena firme

El abogado de David Sánchez insiste en que su cliente no ha sido condenado de forma firme. Según explica, la resolución provisional que le afecta se refiere al cambio de denominación de la plaza que ocupaba en la Diputación de Badajoz.

Cortés sostiene que aquella modificación no supuso ningún coste adicional para la Administración y que David Sánchez siguió cobrando exactamente el mismo sueldo. Por eso, insiste en que no existe una resolución firme que permita dar por acreditadas las responsabilidades que se investigan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.