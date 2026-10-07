Uno de los acampados en Sol habla tras el anuncio de la huelga general: "Somos indesalojables, ya lo intentaron y no pudieron"

La acampada instalada en la Puerta del Sol se prepara para elevar la presión social ante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, la primera en 14 años en España. En un escenario político marcado por la proximidad electoral los colectivos movilizados han advertido de que mantendrán la acampada de manera indefinida.

Ricardo, uno de los acampados y representante sindical, ha dejado clara la determinación del movimiento frente a cualquier intento de desalojo: "Somos indesalojables porque ya trataron de echarnos y no lo consiguieron, somos capaces de resistir, estamos muy organizadas".

"Estamos hartas de la clase política"

Ha querido defender la huelga y la acampada: "El sindicato lleva mucho tiempo empujando esta huelga y lo importante es recordar que realmente la convocan la clase obrera organizada con los sindicatos de vivienda, en nuestros barrios. Estamos organizando manifestaciones, piquetes por nudos territoriales para mantener esa presión y que todo el mundo pueda acceder a esta huelga. Nos vamos a solidarizar con todas para que puedan acudir a la huelga".

Preguntado por la periodista Mariló sobre hasta cuándo prolongarán la protesta en pleno centro de la capital, el portavoz ha subrayado la desafección hacia la clase dirigente: "Nosotras estamos operando más allá de los sindicatos, es una huelga social, somos conscientes. Vamos a continuar aquí hasta que sea útil para nuestros objetivos, viene mucha gente que está harta de la clase política".

La convocatoria ha desatado un tenso intercambio de palabras, donde Marcos de Quinto ha cuestionado la oportunidad del paro y su coincidencia con los intereses electorales del Partido Socialista frente a las elecciones: "Creo que la gente se dará cuenta de que todo esto es a la desesperada por parte del PSOE para minimizar el problema", explica.

De Quinto ha reprochado directamente los tiempos elegidos para convocar la huelga, acusando a los convocantes de actuar teledirigidos tras años de inacción: "Estoy de acuerdo con la huelga general, pero ¿por qué no se hizo hace 5 años? Justo cuando anuncian elecciones generales. Lo curioso es que España iba de maravilla y estos no se quejaban, se han empezado a quejar una vez se convocan elecciones. Las razones podríais haberlas hecho hace dos o tres años, no habéis hecho nada, estáis manejados", refiriéndose a los acampados en Sol.

La respuesta de Ricardo

Frente a las acusaciones de estar siendo instrumentalizados para favorecer la movilización de la izquierda en las urnas, Ricardo ha negado que sean títeres: "No lo somos, la lectura política es muy equivocada. Por fin se ha abierto un tapón que ha abierto a la gente sobre los salarios. Títeres quieren que seamos de los especuladores, pero estamos organizadas y vamos a la huelga para poner fin al problema político de la clase trabajadora".

El portavoz de la acampada ha zanjado la discusión desconfiando de las promesas y normativas aprobadas en los últimos meses desde el Consejo de Ministros: "Los reales decretos nacen para no ser aplicados, aquí seguiremos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.