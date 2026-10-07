Laura, una trabajadora anuncia que no hará huelga: "¿Cuánto cobran los sindicatos? A mí nunca me han ayudado"

CCOO y UGT y representantes de la acampada han acordado para el 11 de noviembre organizar una huelga general, dos días antes del inicio de la campaña electoral. Un paro de 24 horas que creen necesario "por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla".

No obstante, las principales organizaciones empresariales de España consideran que este parón no tiene motivos laborales sino que es una "injustificable presión" sobre las urnas. "Supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda", explican CEOE y Cepyme en un comunicado.

La de la patronal no es la única opinión contraria a esta huelga. Laura es una trabajadora que confiesa que a duras penas puede llegar a fin de mes con el sueldo que gana. A su juicio, muchos trabajadores están en su misma situación, por eso considera que esta convocatoria se está "aprovechando para hacer campaña política, como muchas veces han hecho. Quieren ganar elecciones a base de las desgracias".

Laura defiende que hay que poner el foco en lo que importa. "No se trata de políticos, se trata de que la situación del país está mal. El trabajo y la situación económica está mal, ¿por qué no han hecho antes huelga? Han tenido mucho tiempo para hacerlo se aprovechan las elecciones para hacer campaña, es un absurdo".

Trabajadores contra la huelga

Laura no irá a la huelga porque "a estas alturas convocar una huelga es hacer daño a un partido, da igual quien esté. Por las formas que lo han hecho, no me parece razonable. Se aprovechan de una crisis económica para hacer campaña".

El empresario Marcos de Quinto deja claro que la raíz de todo el problema está en "el coste político". "Es lo que nos está hundiendo, porque con ese dinero el Estado está pagando a parásitos y organizaciones sindicales que no contribuyen. Lo que hay que hacer es reducir el coste político y la gente a trabajar".

Por eso, según de Quinto, "antes un trabajador se podía comprar un piso en 90 letras, unos siete años y medio, y ahora uno se tiene que coger una hipoteca a 30 años si quiere comprarse algo. Que deje el Estado de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores".

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