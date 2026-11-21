“No es venganza, es madurez”, rezaba el panel que iba a causar el caos en el plató de La ruleta noche. Andrés tenía 4.900€ gracias a un Se lo doy de su compañera Laia. Dispuesto a llevarse el premio sin tan siquiera tirar, el concursante cometía un error muy tonto que le obligaba a ceder el turno a María.

Ella tomaba los mandos para ganar 1.000€ en su primer lanzamiento, perdiendo todo en el segundo al caer en la Quiebra. En un acto de impulsividad, sacaba el comodín para no perder el turno. ¡Teniendo 0€! Esto ha hecho estallar al público, en especial a una “señora de rojo”, que le pedía que no lo utilizara. “Es mi Pepito Grillo”, comentaba María al seguir el sabio consejo de esta asistente.

Finalmente, ha sido Laia la encargada de resolver el panel, habiendo ido a parar previamente a la casilla de 2.000€. ¡Nada mal para una sola tirada!

Dale play al vídeo para disfrutar de nuevo de este divertido momento en el que los giros de guion y la espontaneidad de la audiencia han despertado la locura.