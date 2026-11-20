La pregunta que sobrevuela hoy en todos los debates es "¿Quién ha ganado el debate?". Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo midieron fuerzas este jueves tras el único cara a cara que tendrá lugar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Un debate intenso y bronco en el que el presidente se ha centrado en avisar de los peligros que acechan con la llegada a Moncloa de PP y Vox y con un líder de la oposición afanado en presentarse como "gestor fiable".

Feijóo ha sido más agresivo, no ha dudado en interrumpir en cualquier momento. Sánchez ha mantenido el sosiego, no ha parado de pedir a su interlocutor que le deje hablar y no le han dolido prendas a la hora de reconocer errores y pedir perdón. Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos han acometido el reto sentados frente a frente en una mesa blanca, armados con papeles a los que han recurrido para apoyar los datos que, muchas veces como armas arrojadizas, se han lanzado recíprocamente.

La valoración de los tertulianos

Elisa Beni ha sido la primera y para ella ha habido un claro ganador: "El debate lo ganó Feijóo y no solo lo digo yo, lo dijo el propio Sánchez al pedirle al presidente del PP que no derroge la ley de vivienda ya que es una buena ley".

Juan Fernández Miranda ha compartido la opinión de Elisa Beni y ha destacado que Pedro Sánchez transmitió apatía y se mostró como un espectador semi-mudo: "Demostró que no está acostumbrado a que no le hagan preguntas, pero tampoco estaba cómodo debatiendo ya que ha tenido que responder a reproches concretos, mostrando que está fuera de la realidad".

Afra Blanco ha valorado el cara a cara y para ella no ha salido nadie ganando. "Creo que no ganó nadie, Feijóo erró en la charca en la que tenía que buscar el voto y Pedro Sánchez trató de buscarlo en los indecisos y no lo logró".

"El primer derechazo se lo llevó en la entrevista en este programa y debió llegar noqueado al debate y Feijóo no solo ganó, demostró el tipo de persona que es. Solo las buenas personas hacen buenas políticas, por los que quieren hacer ahora una doble vuelta respecto a la buena política y mala educación", valoraba Jaime de los Santos dándole como ganador al líder del PP.

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