Nico no consiguió superar su enfrentamiento contra Ana en las Batallas Cruzadas de La Voz 2026, pero su paso por el programa dejó una huella muy especial en Melendi. El coach quiso reconocer el trabajo de su talent antes de conocer el resultado del duelo.

El asturiano puso en valor la espectacular evolución que ha experimentado Nico desde que llegó al programa. “Es absolutamente fulminante la diferencia”, aseguró Melendi al comparar al artista que conoció en las Audiciones a ciegas con el que ha llegado hasta las Batallas Cruzadas.

Unas palabras de reconocimiento con las que el coach quiso destacar todo lo que Nico ha aprendido durante su aventura en La Voz, demostrando que el crecimiento de un talent va mucho más allá de los resultados. ¡Revive este momentazo!