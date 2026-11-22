Serhat llega preguntando por el estado de Zeynep y quiere saber quién la ha apuñalado. La enfermera les informa de que la joven está sangrando, aunque se encuentra en buenas manos. Mientras tanto, Arif y Refika intentan asimilar lo que acaban de escuchar. “¿Ha dicho que es su marido?”, pregunta el padre, incapaz de creerlo.

Ante sus exigencias, Serhat explica que se trata de un acuerdo para que Zeynep pueda adoptar a Kader, ya que su situación de soltera se lo impide. Arif se niega a creer que su hija haya tomado una decisión así sin contárselo, mientras Refika reprocha a ambos que hayan actuado sin el consentimiento de sus padres.

La tensión aumenta cuando Mustafa descubre que Ebru lo sabía. Sin embargo, la familia debe dejar a un lado sus reproches y esperar noticias de Zeynep, que continúa en manos de los médicos. ¿Cómo reaccionarán Arif y Refika cuando asimilen todo lo que su hija les ha ocultado? Esta noche, El secreto a las 22:00 h, y ya en atresplayer.