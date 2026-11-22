Mamen Mendizábal se ha declarado una absoluta aficionada a organizar planes en su casa con amigos, organizando eventos en los que incluso llegan a ser 25 personas. Sin embargo, en lo que respecta a la cocina, cuando llegan estas fiestas ha confesado “no tener pillado el punto” a las barbacoas que prepara.

“Soy un poco impaciente”, continuaba la periodista: “Tiendo a poner las cosas antes de tiempo”. Un error que Joseba Arguiñano no ha pasado por alto, dando el truco perfecto para que la carne salga siempre a pedir de boca: “En la barbacoa, uno de los secretos es que esté potente”.

“Si no, en lugar de asar las cosas se cuecen”, explicaba el cocinero: “No le sacas el caramelo a las cosas, como nos gusta a nosotros”. Así, señalaba que mientras “hay cosas que necesitan más tiempo como un pollo”, en el caso de “las chuletas o costillas”, incluso los pescados, deben “tener caña”.

¿Sabías este sencillo truco para que salga una barbacoa increíble? Dale play al vídeo de arriba para ver su explicación completa.