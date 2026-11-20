Tamara Falcó cumple este 20 de noviembre 45 años consolidada como uno de los personajes del papel cuché más icónicos de su generación. Hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, la marquesa de Griñón siempre ha demostrado ser una mujer auténtica y muy fiel a sí misma, siguiendo su propio camino y haciéndose un nombre propio por quién es y no solo por el peso de su apellido.

Independiente y de ideas claras, Tamara lleva ya más de tres años casada con Íñigo Onieva, junto a quien ha demostrado formar un gran equipo capaz de capear cualquier temporal cuando ha sido necesario. Sin embargo, antes de encontrar en él al hombre definitivo, la socialité probó suerte en el amor en varias ocasiones. Repasamos todos los novios que han marcado su vida sentimental.

Alberto Comenge

Corría el año 2004 cuando, con apenas 23 años, Tamara Falcó presentó en sociedad al que fue su primer gran amor: Alberto Comenge Barreiros. Hijo del arquitecto Alberto Comenge y de Mari Luz Barreiros, pertenecía al mismo entorno social de la marquesa en Madrid y ambos se conocían desde niños. Aunque parecían encajar a la perfección, el noviazgo apenas duró un año.

Alberto Comenge y Tamara Falcó | Gtres

Marco Noyer

Tras aquel primer desengaño amoroso y un breve idilio con Bartolomé Fierro, heredero de una conocida saga de banqueros, Tamara inició en 2006 una de sus relaciones más estables junto al financiero francoargentino Marco Noyer. Durante tres años formaron una de las parejas más atractivas del panorama social, pero mantener el noviazgo entre Madrid y París terminó desgastando la relación y pusieron punto final a su historia en 2009.

Tamara Falcó y Marco Noyer | Gtres

Tommaso Musini

Para superar la ruptura con el financiero francoargentino, Tamara encontró apoyo en casa —literalmente—. En 2010 comenzó a salir con el economista italiano Tommaso Musini, con quien compartía vivienda en Madrid. La convivencia hizo saltar la chispa y pasaron de ser simples compañeros de piso a pareja formal hasta 2011. A pesar de que el noviazgo no prosperó, ambos lograron transformar el cariño en una sólida amistad que conservan hoy en día, dejándose ver juntos en alguna ocasión.

Tamara Falcó y Tommaso Musini | Gtres

Enrique Solís

Poco después de cerrar su etapa con Musini, el corazón de la hija de Isabel Preysler volvió a ilusionarse junto al empresario Enrique Solís, hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla. Aunque nunca llegaron a etiquetar oficialmente su historia como un noviazgo convencional, su complicidad fue evidente: acudieron juntos como pareja a la boda de Miguel Solís y Enrique llegó incluso a coincidir con Carlos Falcó en un evento. Sin embargo, lo suyo se enfrió pronto y tomaron caminos separados en 2012.

Tamara Falcó y Enrique Solís | Gtres

Iván Miranda

Tras su historia con Enrique Solís, Tamara atravesó una larga etapa de siete años sin parejas conocidas hasta que en 2019 recuperó la ilusión junto al biólogo Iván Miranda Álvarez-Pickman. En esta ocasión, la propia marquesa de Griñón quiso gritar su felicidad a los cuatro vientos publicando una fotografía junto a él en su perfil de Instagram. No obstante, el amor fue tan intenso como breve: apenas tres meses después, la imagen desapareció de sus redes sociales, confirmando sin necesidad de palabras que la relación había llegado a su fin.

Tamara Falcó e Iván Miranda | Gtres

Íñigo Onieva

Tras varios intentos fallidos, el destino le tenía reservado a Íñigo Onieva, con quien comenzó una relación en 2020 que acabó convirtiéndose en la más importante de su vida. A pesar de las crisis y los baches mediáticos que atravesaron antes de darse el 'sí, quiero' en julio de 2023 en el palacio de El Rincón, la pareja ha logrado consolidar su matrimonio y demostrar que juntos son mejores.