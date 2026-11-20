"Si tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas de los accidentes de Urda y Adamuz, por supuesto que se las pido. Es un dolor que me llevaré conmigo. Me hago cargo". De esta manera, Pedro Sánchez pedía disculpas ayer a los familiares afectados por las tragedias ferroviarias de este último año durante el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Hoy, en el programa, hemos conocido cómo han recibido las familias estas declaraciones del presidente del Gobierno. Tanto Manuel, que perdió a su hermano Pepe en el accidente de Urda, como María Fernanda, que perdió a su hijo en Adamuz, coinciden en rechazar las palabras de Sánchez.

"Es de muy poca vergüenza"

Para Manuel, todo es un "esperpento". Y hacía una reflexión: "La gente habla de accidentes, pero a mi hermano me lo han matado. Accidente es caerse de una escalera". El entrevistado aseguraba que su postura no cambiará hasta que la justicia dictamine lo contrario.

En cuanto a las víctimas de Adamuz, Manuel consideraba que era "de muy poca vergüenza" pedir perdón diez meses después de la tragedia. También se preguntaba por qué el presidente no lo hizo ese mismo día o al día siguiente del siniestro.

Por su parte, María Fernanda tampoco recibía las palabras del presidente como una disculpa en sentido estricto. La madre de una de las víctimas matizaba la construcción de la frase de Sánchez: "Él no ha pedido perdón, ha dicho que si habría que hacerlo, lo hacía".

"Esto se sabía desde hace mucho tiempo"

María Fernanda también discrepaba de las declaraciones del presidente sobre la necesidad de reforzar los servicios públicos y aumentar la inversión en mantenimiento ferroviario. Sánchez había asegurado durante el debate: "Si hay una lección que extraer de estos accidentes es que necesitamos reforzar los servicios públicos, no recortarlos. Lo que hemos hecho nosotros ha sido aumentar el presupuesto en mantenimiento e inversión".

"Esto se sabía desde hace mucho tiempo y ahora que le vienen las elecciones quiere solucionarlo todo", lamentaba María Fernanda. La madre aseguraba que conocía las incidencias que se comunicaban sobre la red ferroviaria porque su hijo formaba parte de la tripulación.

Manuel compartía esta preocupación y respaldaba sus palabras, dado que él también viajaba en tren con frecuencia.

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