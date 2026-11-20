La huelga prevista para el próximo lunes 23 de noviembre en Renfe ha quedado desconvocada. Fuentes del Ministerio de Transportes comunicó el acuerdo con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Desde Transportes se han acordado medidas como la limitación de tiempos de conducción y descansos o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para determinar la circulación segura de los trenes.

El paro del lunes sería el cuarto desde la tragedia ferroviaria en Urda. La primera huelga desde entonces fue el 29 de octubre, la segunda el 10 de noviembre y la tercera el 17 de noviembre. Todas ellas tuvieron un importante impacto en el transporte por no respetarse los servicios mínimos. En este lapso de tiempo, el Gobierno ha aprobado un real decreto con medidas y ha creado un comité de expertos para analizar más iniciativas.

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