Alcanzar los 160 programas en Pasapalabra sitúa a David entre los nombres propios más sólidos de la etapa reciente del concurso en Antena 3. Sin embargo, cuando Roberto Leal le ha recordado la cifra y le ha preguntado qué expectativas traía al aterrizar en el formato, el concursante ha tirado de naturalidad para desmontar cualquier aire de épica previa.

"No, no, qué va... sí, pasar la primera Silla Azul", ha reconocido David ante las cámaras, dejando claro que su meta inicial era mucho más terrenal que pelear de tú a tú en las tardes más tensas o aspirar a un bote millonario.

Los nervios del estreno y cinco segundos de duda

El concursante ha rememorado cómo vivió aquel debut, marcado por la presión de enfrentarse por primera vez a la prueba eliminatoria y a todo lo que rodea al plató de Pasapalabra. "Estaba nerviosísimo, entré por ahí y dije 'buf', tardé cinco segundos en elegir qué letra quería... y ahora mira", ha explicado con una mezcla de asombro y sonrisa.

Aquel arranque titubeante contrasta con la soltura y la competitividad que ha ido mostrando programa tras programa, consolidándose como un rival de peso capaz de sostener duelos de máxima exigencia frente a Moisés.

Con 160 programas ya a sus espaldas y, por ahora, 93.000 euros acumulados, David demuestra cómo la constancia y el temple han transformado aquellos cinco segundos de duda inicial en una trayectoria de largo recorrido en Pasapalabra.