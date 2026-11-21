Todo empezaba con el anuncio de Jorge Fernández y Laura Moure sobre los “premios espectaculares” que estaban en juego y, con ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos interpretada por la banda, La ruleta de la suerte noche arrancaba por todo lo alto. Una edición muy especial que nos ha mantenido en vilo de principio a fin.

Los paneles se iban resolviendo sin mayor complicación; sin embargo, todo ha cambiado cuando Andrés se ha equivocado por una simple preposición. Acto seguido, María desataba la locura entre el público y se veía obligada a aceptar un sabio consejo por parte de una “señora de rojo”.

Por su lado, Andrés demostraba que era el más rápido del plató, llevándose las tres pruebas de velocidad para duplicar el premio conseguido en cada una de ellas. Mientras que María, con absoluta puntería, caía en el gajo de los 100.000€ para buscarlos en la Gran Final.

No bastante con eso, la misma concursante atinaba poco después a la casilla de 5.000€, llevándose un panel de 20.000€. ¡Espectacular! Sin embargo, la suerte no siempre acompaña y, al caer en el Se lo doy, tenía que ceder su gajo de 100.000€ a Laia.

Hasta ese momento, todo apuntaba a que María iba a lograr su puesto en la Gran Final. Pero Andrés no se iba a rendir fácilmente e, intento tras intento, fue acercándose a la casilla dorada del Bote. Una puntería que conseguía afinar para, al caer en el gajo y resolver el panel, llevarse más de 19.000€ y así superar a su compañera.

Ya en la última prueba, Andrés ha vuelto a echar mano de su rapidez y agilidad mental, resolviendo el Panel Final con muy pocas letras previamente descubiertas. ¿El resultado? 14.000€ extras y casi 50.000€ en total. ¡Increíble!