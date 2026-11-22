Jordi Évole ha contado cómo son los episodios de cataplexia que sufre y que, en ocasiones, le hacen desplomarse de forma repentina. El periodista explica que estos episodios están relacionados con emociones intensas y que, aunque pierde el tono muscular, permanece consciente en todo momento. Una situación que puede resultar desconcertante para quienes no conocen lo que le ocurre.

"Me quedo sin musculatura" cuando se ríe

Durante la conversación, Évole recuerda algunos episodios que ha vivido en televisión y explica que la risa puede desencadenar estas caídas. "Yo tengo un problemilla con la risa. Me quedo sin musculatura", cuenta. También aclara que no pierde la conciencia: "La conciencia no la pierdo en ningún momento".

El periodista relata que la recuperación suele ser breve, de alrededor de un minuto y medio, pero reconoce que las caídas pueden asustar a quienes las presencian. En alguna ocasión, incluso, ha tenido que intentar tranquilizar a las personas que estaban a su alrededor mientras se recuperaba. La cataplexia también puede aparecer ante otras emociones, como la sorpresa o la rabia.

Cómo ha aprendido a anticiparse a las caídas

Évole explica que, cuando nota que la risa va aumentando, intenta buscar un lugar donde apoyarse o colocarse cerca del suelo para evitar hacerse daño. De hecho, cuenta que su grupo de música tiene siempre un sillón en el escenario por si necesita sentarse.

El periodista también ha contado que acudió a un neurólogo después de que una amiga reconociera los síntomas y le recomendara consultar con un especialista. Actualmente recibe tratamiento en el Hospital Clínic y ha adelantado que el próximo año participará en un ensayo médico con una nueva terapia que ya se está probando en otros países.