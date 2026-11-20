Ya se ha estrenado en cines El mal padre, la nueva película de Roberto Bueso (Llenos de gracia, La banda), producida por Atresmedia Cine junto a MOD Producciones y Misent Producciones.

El ganador de cuatro premios Goya Eduard Fernández encabeza el reparto con un papel que ya le ha valido la nominación al premio Forqué a la mejor interpretación masculina. Adam Jezierski, Francesco Carril y Meritxell Calvo completan el reparto, que también cuenta con Cristina Plazas, María Maroto, Berta Bolufer, Joan Solé, Sonia Almarcha, Carles Sanjaime, Jorge Picó y Enric Juezas.

Roberto Bueso y Óscar Díaz firman el guion de esta película que navega entre la comedia y el drama y que explora las complejidades de las relaciones familiares a través de una historia que combina emoción, humor y una mirada profundamente humana sobre el paso del tiempo y la posibilidad de reconciliarse. "El mal padre habla de una familia rota que trata de recomponerse, de personajes torpes atravesados por el rencor y el miedo que buscan a tientas aprender a desplegar y recibir afecto. Como casi siempre y casi con todo, la salida de su confusión provendrá de la ternura”, explica su director.

El mal padre tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial. La película también fue la encargada de inaugurar la Mostra de València - Cinema del Mediterrani. El rodaje tuvo lugar íntegramente en localizaciones de la Comunidad Valenciana.

El mal padre es una producción de Atresmedia Cine, MOD Producciones, MOD Pictures, y Misent Producciones, que cuenta con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR.

El mal padre, protagonizada por Eduard Fernández | Atresmedia Cine

Sinopsis

Santiago Balmes, célebre escritor y académico, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para hacerles una petición: pasar unos días juntos en la casa costera donde veraneaban en su niñez.

Para los hermanos, distanciados de su padre desde que años atrás abandonase a su familia por otra mujer, la invitación se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas y tratar de entender quién es su padre. Especialmente para Alberto, el hijo menor, a punto de convertirse en padre por primera vez.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como Casa en llamas, El reino, Buffalo Kids, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, sagas como Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como Contratiempo y Momias. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar® a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. Los dos mayores fenómenos de taquilla españoles en una década, La bola negra y Torrente Presidente, cuentan con la participación de ATRESMEDIA. Entre los éxitos recientes de la productora se encuentran comedias familiares como Abuela tremenda y La familia Benetón +2 y películas aclamadas por la crítica como Viaje al país de los blancos, Karateka y El mal padre.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. En 2027 estrenará en cines El confidente de Daniel Calparsoro, Matar A Ramón de Álvaro Fernández Armero, La Roja de Marcel Barrena, Caza mayor de Daniel Sánchez Arévalo, El profesor de Daniel Castro, Caer de pie de Salvador Calvo, Todo por la casa de María Togores, Entre olas de Chloé Wallace y La Dona Invisible de Cristina Fernández Pintado, entre otros. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en nuevas producciones, entre ellas las próximas películas de Arantxa Echevarría, Santiago Segura y Manuel Martín Cuenca.