Duras críticas de Víctor Ábalos tras analizar el desarrollo del cara a cara y la recurrencia con la que se alude a su entorno familiar en el debate político y cada vez que se aborda la cuestión de la corrupción. El hijo del exministro ha expresado su indignación por el trato dispensado a personas ajenas a la primera línea política en procedimientos que siguen bajo investigación judicial.

"Venimos escuchando estas declaraciones del presidente, pero lo que más me sorprendió es que el candidato a ser presidente de este país sacó a pasear a la pareja de mi padre en una causa que parece que la presunción de inocencia no la conoce. Lo más ruin me parece que es sacar a pasear a la pareja de mi padre", ha explicado el hijo de Ábalos.

"Parece que el tercer candidato era mi padre"

Víctor Ábalos ha señalado que durante el enfrentamiento dialéctico también salió a colación Jessica y ha reprochado el enfoque adoptado en el debate, sosteniendo que el protagonismo indirecto recayó sobre su progenitor: "También sacó a Jessica. No le ha dado importancia al debate, parece que el tercer candidato era mi padre. Yo vi el debate de principio a fin y vi que el presidente hizo lo que se le pidió, de manera errónea y donde por primera vez se quedó callado ante cuestiones que en otro sitio sí se atrevía a contestar".

Cuestionamiento del estilo de debate y deseo de que pase la campaña

Víctor ha puesto en duda la calidad del debate público y el impacto de arrastrar a terceros a la contienda mientras continúan los procesos en sede judicial: "No sé qué gobierno nos espera con esta manera de debatir y arrastrar a personas que nada tienen que ver con la política y en causas que continúan juzgándose".

Preguntado por el desgaste personal de ver su nombre asociado de forma constante a las palabras de Pedro Sánchez, Víctor Ábalos ha admitido que termina asumiéndose con el paso del tiempo, al tiempo que ha pedido que concluya el ciclo electoral para recuperar la calma institucional: "Te dolerá que siempre que habla Sánchez tu nombre aparezca, pero uno aprende a vivir con esto ya. Espero que acaben las elecciones lo antes posible y acabe esto con una normalidad".

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