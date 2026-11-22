Lola Índigo tenía grandes esperanzas puestas en Charlotte antes de las Batallas Cruzadas de La Voz 2026. Durante los ensayos, la coach llegó a confesar que la veía como una posible ganadora del programa, demostrando la confianza que había depositado en su talento.

Sin embargo, la artista también quiso hacerle ver que su excesiva autoexigencia podía jugar en su contra. Por eso, le aconsejó encontrar ese punto justo en el que una canción consiguiese emocionarla, pero sin llegar a hacerle daño.

Lola insistió especialmente en la importancia de transmitir y conectar con el público, que tenía en sus manos la decisión de las Batallas Cruzadas. “Si tú gozas, eso también se transmite al público”, le aseguró, animándola a disfrutar de la música y dejar a un lado la presión.

Unas palabras que reflejaron la confianza de Lola Índigo en Charlotte, aunque finalmente la talent no consiguió superar su enfrentamiento contra Marta y quedó eliminada de La Voz 2026.