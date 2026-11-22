Gela está viviendo una situación que muchos desconocen que era posible: comparte la pensión de viudedad de su exmarido con la segunda mujer de este. Pese a que estaban divorciados, ha podido beneficiarse de esa medida y hoy nos cuenta cómo en Y ahora Sonsoles.

Su historia se remonta a 1996, cuando puso fin a un matrimonio de 19 años. Su expareja rehízo su vida sentimental y contrajo matrimonio con otra mujer y, aunque ella volvió a enamorarse, nunca se casó de nuevo.

Su exmarido murió el 31 de diciembre de 2007, a las 18:30 horas, apenas unas horas antes de que entrara en vigor una modificación legal que habría dejado a Gela sin posibilidad de acceder a la prestación. Pese a que la Seguridad Social rechazó inicialmente su solicitud, finalmente consiguió que se la reconocieran.

Gela es consciente de que ha podido beneficiarse de esta ayuda por cuestión de horas. "Mi hijo dice que es el regalo que nos hizo papá antes de morir", afirma. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!